A Tatiana Suarez no le preocupa la inactividad antes de UFC 312

Tatiana Suárez llega a la pelea más importante de su carrera de MMA después de uno de los descansos más largos que haya experimentado.

Sin embargo, a pesar de las circunstancias poco ideales, Suárez no está preocupada en absoluto.

Suárez (10-0 MMA, 7-0 UFC), una veterana contendiente de peso paja femenino de UFC, desafía a la campeona Weili Zhang (25-3 MMA, 9-2 UFC) en el evento co-principal de UFC 312 el 9 de febrero en el Qudos Bank Arena en Sydney.

Ha sido un largo camino. Suárez ha sido considerada por muchos como una de las mejores peleadoras de la división, pero también tuvo un descanso de 3,5 años entre 2019 y 2023.

“No me siento diferente, solo siento que es otra pelea. Es otro desafío para mí. Estoy muy emocionada porque nunca he tenido una pelea de cinco rounds. Pero si alguien puede hacerlo, soy yo”.

La última vez que se vio a Suárez en la jaula fue en agosto de 2023, cuando sometió a la excampeona de peso paja de la UFC Jessica Andrade. Peleó dos veces ese año después de su larga pausa.

Algunos boxeadores que tienen un rendimiento mediocre tras pasar por un largo período de inactividad suelen referirse a ese efecto como “óxido del ring”, pero eso no es algo que se le haya pasado por la cabeza a Suárez.

“No pienso en esas cosas. Solo pienso en cómo me siento cuando entreno. Siempre que veo todo, como lo hago en el sparring, mi alcance es correcto, mi agarre es preciso, mi ritmo es bueno. Siempre que estoy fuera de combate, cuando no estoy en la jaula, no estoy sentado en el sofá sin hacer nada. Siempre estoy haciendo algo, siempre entrenando”.