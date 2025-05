En verano de este 2025, WWE va a lanzar la serie documental WWE: Unreal en Netflix. Según la sinopsis oficial, se sumerge por primera vez en la sala de guionistas de la compañía, donde el drama es tan intenso fuera del escenario como bajo los focos. Así mismo, se promueve: «este programa les dará incluso a los fans más acérrimos una mirada dentro de la liga de lucha libre que nunca antes han visto».

► WWE: Unreal o mantener la magia

No cabe duda de que existe mucha emoción dentro del Universo WWE por descubrir todo lo que la serie va a presentar cuando finalmente llegue a la plataforma de streaming en una fecha exacta que todavía no ha sido comunicada. Sin embargo, al menos una persona no está interesada en ella: el miembro del Salón de la Fama Stone Cold Steve Austin. ¿Por qué? Así se explica en The Ariel Helwani Show:

«Ahí es donde soy un poco chapado a la antigua. Soy un gran fan de la magia, pero si Harry Houdini todavía estuviera por aquí, no querría que me dijera cómo lo hace, quiero descubrirlo por mí mismo. Si no puedo, entonces seguiré preguntándome y seguiré mirando. No me digas cómo lo hace, veamos si puedo descifrarlo solo. Sé que no es magia, es una ilusión, pero déjame seguir preguntándome sobre esa ilusión».