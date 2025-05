A Stone Cold le llama la atención una posible nueva lucha

En el impredecible mundo de la lucha libre profesional, nunca se puede decir “nunca”. Esa es la lección que dejó el sorpresivo regreso de “Stone Cold” Steve Austin en WrestleMania 38, cuando volvió al ring tras casi veinte años para enfrentarse y vencer a Kevin Owens en un combate que superó todas las expectativas.

Aunque Austin ha dicho sentirse en paz si esa fue su última lucha, recientemente dejó abierta la posibilidad de volver al ring bajo un nuevo formato, más relajado y sin tanta presión física.

En entrevista con Ariel Helwani en The Ariel Helwani Show, la leyenda de WWE reflexionó sobre ese combate con Owens y no ocultó su satisfacción:

“Corrí con todas mis fuerzas y me divertí. Logramos mucho. Fue lo que fue y no me arrepiento. Lo di todo”, dijo. “Tanto Kevin como yo estamos muy orgullosos de lo que hicimos esa noche.”