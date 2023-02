A Sonnen no le gusta ‘reconciliación’ DC/Jones

Chael Sonnen no parece haber disfrutado viendo a Jon Jones y Daniel Cormier reconciliarse en las redes sociales antes del regreso del primero a la acción el próximo mes.

Durante un reciente video subido a su canal de YouTube, Sonnen reaccionó a las palabras entre Jones y Cormier, que comenzó cuando “Bones” señaló que no tiene ningún problema con su rival de toda la vida llamando a su pelea de regreso el 4 de marzo.



“Daniel Cormier y Jon Jones, una de las grandes rivalidades… (Han) decidido aparentemente que van a reconciliarse”, dijo Sonnen. “No sé si alguna vez alentaría a alguien a no reconciliarse… pero tengo que decirte que no quería que se reconciliaran. Me gusta esa rivalidad … Se puso un poco comme ci comme ça. No lo disfruté. No me gustó el maquillaje”

“Jon Jones ha sido muy abierto… (Diciendo que va) a subir a peso pesado para ganar más dinero. ‘Creo que puedo dibujar mejor en el peso pesado.’ … (Es) un rudo que no soporta los abucheos”, añadió Sonnen. “Desde que hizo el anuncio de que va a tener que hacer más para dibujar, fue blanco de Francis (Ngannou), se rumoreaba que había dejado de lado a Stipe (Miocic), se ha encontrado encerrado con un 1-1 de sus dos últimos kickboxer llamado Ciryl, y perdió la única oportunidad que tenía para tomar un tiro en el locutor, que pasa a ser uno de sus antiguos mayores rivales.”

Sonnen continuó recordando que fue el anfitrión de una rueda de prensa para el combate del YouTuber convertido en boxeador Jake Paul contra Anderson Silva. La ex estrella de la UFC afirmó que el evento atrajo a los ojos en parte debido a su antigua enemistad con “The Spider”.