A Seth Rollins no le preocupa ser traicionado por Paul Heyman

La traición de Paul Heyman a Roman Reigns y CM Punk para unirse a Seth Rollins en la primera noche de WrestleMania 41 sorprendió a muchos, y más sorprendente fue el hecho de que en el reciente Monday Night RAW, Bron Breakker se les uniera, dando origen a una nueva facción que buscará tomar el control de la marca roja.

► Seth Rollins se unió a Paul Heyman en WrestleMania 41

Aunque Paul Heyman tiene un historial de traicionar a sus clientes o protegidos, durante el programa de Rich Eisen, Seth Rollins explicó por qué no le preocupa que «El Wiseman» lo traicione. Dijo que su colaboración se centra en los negocios y que es especial porque dos de las personas más inteligentes de la lucha libre trabajan juntos para construir el futuro. «El Visionario» agregó que que Roman Reigns no está presente lo suficiente y que no se puede confiar en CM Punk, pero se considera alguien confiable y siempre presente, y que es más inteligente que ambos, por lo que confía en que lo tiene todo bajo control y está emocionado por ver qué sucede a continuación.

“Esta es una relación comercial, y eso es lo importante, esa es su belleza. No quiero ahondar demasiado en ello, pero tenemos a las dos mentes más brillantes de la historia de nuestra industria uniéndose para crear e impulsar el futuro de la misma. Roman Reigns no está lo suficiente. CM Punk no es lo suficientemente confiable. Yo soy ambas cosas.

Y Paul Heyman está dedicado a esta industria. Siempre hará lo mejor para el negocio, y yo también. Así que creo que es un buen acuerdo, ¿sabes? Y soy más inteligente que ellos dos, Punk y Roman. Así que no me preocupan las traiciones ni ningún caos de ese tipo. Tenemos todo bajo control. Estoy muy emocionado por ver adónde nos lleva”.