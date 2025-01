A Seth Rollins no le gustaba su apodo de Freakin

Seth Rollins se ha ganado el cariño de los fanáticos con el apodo de Freakin. Le ha gustado bastante a la gente. Sin embargo, recientemente, Rollins sorprendió al revelar que no le gustaba su apodo en un principio.

Así lo reveló en una reciente entrevista con Chris Van Vliet, en donde, además, señaló que fue una idea de Vince McMahon. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

► Seth Rollins habló con sinceridad acerca de su apodo Freakin

«Le doy crédito al viejo. Lo del segundo nombre fue idea suya en su momento. No recuerdo por qué ni cómo surgió. Creo que simplemente estaba aburrido con Seth Rollins y dijo algo como, ‘Sí, serás Seth ‘Freakin’ Rollins’. OK, genial. Vendimos muchas camisetas cuando lo hicimos.

«Lo que me mató fue que, cuando lo retomamos, el ‘Freakin’, porque por un tiempo solo era el Monday Night Messiah, luego estaba el Drip God, que nunca fue mi idea. No me gustaba para nada ese apodo, y traté de empujar el de Visionary, pero él no entendía ese personaje para nada. En algún momento añadió el ‘Freakin’, pero luego todos tenían que decir ‘Freakin’ cada vez que mencionaban mi nombre.

«En los comentarios, en cualquier lado. Y pensé, ‘Lo primero que haré cuando tenga la oportunidad será bajarle un poco a eso’. ¿Qué tal si solo lo digo yo? Y si alguien me presenta de una manera grandiosa, pueden decirlo, pero si solo están hablando de mí, pueden decir Seth Rollins, está bien. No es necesario decir ‘Tribal Chief’ Roman Reigns todo el tiempo».