La Superestrella de WWE Seth Rollins filmó la película ‘Capitán América: Un nuevo mundo’ de Marvel pero no aparecerá en ella al no pasar el corte final.

Él mismo lo confirmó: El guion pasó por muchas reescrituras y reshoots, así que lo que fui a hacer, esencialmente mi papel fue reutilizado o completamente eliminado».

Y el director, Julius Onah, lo explicó: «A medida que evolucionábamos y sabíamos que tendríamos un período adicional de fotografía, intentábamos descubrir: ‘Oye, ¿quién puede aportar un tipo de gravedad muy específica que encaje con este tono?’. Cuando Giancarlo [Esposito] estuvo disponible, fue una decisión obvia«.

Embed from Getty Images

► ¿Cómo se lo tomó?

Ahora, el luchador vuelve a hablar (en Not Just Football with Cam Heyward) y explica que la decisión no hirió sus sentimientos:

«No iba a hablar mucho sobre esto porque nunca sé qué puedo decir. Pero vi que el director, Julius Onah, que es un tipo fenomenal, dio una entrevista esta semana. Le preguntaron sobre mi papel y qué pasó con él, así que siento que puedo hablar un poco más al respecto. Básicamente, fui reemplazado por Giancarlo Espósito, que es un actor increíble, un tipo especial. Así que perder el papel ante él no me molesta.

La cuestión es que la película pasó por muchos cambios. El guion original no es el guion con el que terminaron. No sé si mi personaje fue modificado o simplemente eliminado y reemplazado por algo completamente nuevo. Pero me lo pasé genial filmando con ellos. Hicimos cosas realmente geniales que quedaron en la sala de edición. Espero que de alguna manera aparezcan como Easter eggs en algún lugar. Me encantaría ver algunas de esas tomas. No voy a revelar demasiado, pero fue una gran experiencia.

Pero sí, me cortaron. Me sacaron del papel. Cortaron a la familia. Mi esposa Becky Lynch tenía un papel en Eternals, hizo una escena post-créditos para la película original de Eternals. La franquicia estaba pensada para tener múltiples películas, y ella iba a estar involucrada en eso, pero también la cortaron. Cortaron a toda la familia.»