Ronda Rousey no siempre ha sido vista con buenos ojos por todos los fanáticos de la WWE ya que es alguien muy polarizante pero de un tiempo a esta parte no sería exagerado señalar que tiene más detractores que seguidores en las arenas de la compañía. Ya no por su condición de ruda sino también por otros elementos más allá de su personaje. De hecho, durante semanas estuvo en tendencias en redes sociales el hashtag #FireRondaRousey (#DespidanARondaRousey). De ahí que se celebrara tanto que perdiera el Campeonato Femenil SmackDown ante Charlotte Flair la semana pasada.

► Teddy Long critica a Ronda Rousey

Dicho esto, la pregunta ahora es: ¿la «Rowdy» se preocupa por la lucha libre profesional? Teddy Long la pone sobre la mesa en su reciente aparición en el podcast One on One. En realidad, el que fuera Gerente General enla WWE más bien critica a Ronda Rousey por eso mismo. Él tiene claro que la respuesta es no. Y que es necesario preocuparse en un negocio como el de los encordadosl.

«Me alegro de que hayas mencionado esto porque definitivamente es así como me siento. No creo que a ella le importe nada nuestro negocio. No creo que se tome en serio la lucha libre profesional. Creo que con ella todo se trata de Ronda Rousey. Ella es una de las personas que entrarán en el negocio por sí mismas. Como dije, gran persona, pero este negocio es diferente. Tienes que tomártelo muy en serio».

¿Estáis de acuerdo con Teddy Long?