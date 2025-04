A Rodríguez no le gusta que Lopes represente a México

Si todo va bien, Yair Rodríguez puede verse desafiando por el título de peso pluma de la UFC en unos meses.

Rodríguez (19-5 MMA, 10-4 UFC), quien regresa a la jaula este sábado en la cartelera principal de UFC 314 en el Kaseya Center, ha visualizado su camino al título de peso pluma: primero, derrotando al ex campeón de Bellator Patricio Freire (36-7 MMA, 0-0 UFC), y luego esperar que Diego Lopes derrote a Alexander Volkanovski por el cinturón vacante en el evento principal de la cartelera.

Si esas dos cosas suceden, Rodríguez podría ver a UFC emparejándolo contra Lopes en Noche UFC en Guadalajara el 13 de septiembre.

De hecho, le estaba escribiendo a Brandon Moreno. Justo después de su pelea, le dije: «Felicidades, te veías increíble. Estoy muy orgulloso de ti, has evolucionado mucho». Me respondió: «Muchas gracias, y estoy deseando que esto suceda en Guadalajara». Y le dije: « Que sean dos. Que sean dos campeonatos en Guadalajara. Será un evento histórico». Eso es lo que busco .

«Mi visión apunta a eso. Obviamente no estoy pasando por alto esta pelea con ‘Pitbull’, pero hay que estar preparado para lo que sea, visualizar lo que quieres que suceda y crearlo , y eso es lo que he estado haciendo».

Una pelea por el título de la UFC entre Lopes y Rodríguez sería un gran acontecimiento para México y Latinoamérica. Rodríguez es un pionero de las MMA mexicanas y una de las primeras estrellas del país, tras ganar la temporada inaugural de The Ultimate Fighter: Latinoamérica en 2014.

Por otro lado, Lopes, nacido en Brasil, también se ha convertido en una estrella en México, ya que vive en trenes en México, su asociación con el Lobo Gym de Alexa Grasso en Guadalajara y, por supuesto, su ascenso meteórico en la UFC.

A Rodríguez le desagrada y no está de acuerdo con que Lopes represente a México.

“Sí, tengo un problema con eso, no con Diego. Él simplemente está haciendo su trabajo ahora mismo, pero mi problema es, ¿qué le pasa a la gente? Entiendo que es genial, es emocionante, y sabes que está haciendo su trabajo, pero simplemente no estoy de acuerdo. Nunca seré así y no quiero serlo. Si lo está haciendo, bien por él. Si la gente quiere verlo como mexicano, no tengo problema con eso.

Llevo años desviviéndome por mi país. Si deciden apoyarlo y en el momento en que tengan que pelear o enfrentarse, es su problema. He hecho todo lo posible para representar a mi país. He sangrado por mi país, he llorado por mi país, he abrazado la bandera. No puedo estar más orgulloso de ser mexicano.