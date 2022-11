A Roderick Strong le sale un desafío fuera de WWE

A sus 26 años, Colby Corino, hijo de Steve Corino, es un luchador independiente que anda trabajando desde pequeñas compañías del circuito hasta otras más grandes como la NWA; el pasado fin de semana estuvo luchando en el evento Hard Times de esta última enfrentando a Davey Richards por el Campeonato Nacional Openweight MLW. Continuando con ella, a comienzos de mes derrotó a Flip Gordon en Powerrr. No está llamando demasiado la atención todavía pero continúa desarrollando su carrera con paso firme en la lucha libre profesional.

Colby Corino vs Davey Richards for the @MLW National Openweight Championship From @nwa Hard Times in New Orleans • November 12, 2022 pic.twitter.com/QV6IMTcwix — Hiban (@hee_bawn) November 14, 2022

► Colby Corino quiere luchar contra Roderick Strong

También tuvo su oportunidad en WWE. Tuvo una lucha contra Mansoor en el episodio de la marca extinta 205 Live del 4 de septiembre de 2020. De momento, su aventura como Superestrella no fue más allá. No obstante, quiere verse las caras con un luchador que actualmente trabaja en NXT: Roderick Strong, como señala en Fightful Select.

«Oh, el otro que ya está ahí arriba y que instantáneamente me viene a la cabeza es Roderick Strong. Siento que, estilísticamente, me inspiro mucho en él y en Davey (Richards), pero aún más de Roderick, con todos los backbreakers y es más o menos mi tamaño de hombre, pero nunca se sintió así en el ring. Siempre luchó como si fuera un peso completo, y esa es una cualidad que trato de personificar también».

Corino cuenta también que ha estado intentando realizar el remate de Strong, el End Of Heartache, aunque aún no ha podido.

«Es una locura. Traté de hacer el End of Heartache, como el suplex con el backbreaker, y él es tan talentoso porque no puedo hacerlo correctamente. Siento que siempre me estoy perdiendo o algo así. Cuando los lanzas hacia arriba, esa parte no es demasiado difícil. Pero hacerlos caer sobre tus rodillas y apuntar hacia donde van a aterrizar sobre tus rodillas es increíblemente difícil. Supongo que es por eso que muchos no hacen ese movimiento».

¿Os gusta lo que Roderick Strong está haciendo en WWE NXT?