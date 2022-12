La historia entre Sami Zayn y The Bloodline ha sido uno de los puntos focales de la programación de WWE durante los últimos meses. Recientemente participaron en Survivor Series WarGames, y el propio Sami fue quien abrió el camino para la victoria de su equipo, logrando en el proceso hacer las paces con Jey Uso.

► Ric Flair cree que Sami Zayn es demasiado cómico en The Bloodline

Para muchos fanáticos, el personaje actual de Sami Zayn se ha convertido en algo imperdible y, a pesar de estar en un bando rudo como The Bloodline, la gente lo quiere cuando sale con alguna ocurrencia en el micrófono. Recientemente llamó la atención del miembro del Salón de la Fama WWE, The Undertaker, quien cree que su personaje funciona muy bien en su interacción con The Usos, Solo Sikoa y Roman Reigns.

No obstante, una de las leyendas más icónicas de la lucha libre profesional no está muy de acuerdo con el trabajo de comedia que Sami Zayn aporta en The Bloodline. Así lo comentó el 16 veces Campeón Mundial en su reciente Podcast To Be The Man. No obstante, reconoce que ha estado funcionando en televisión.

«Mirando a Roman y lo que es Bloodline y cómo se comportan, descubrí que aporta demasiada comedia. Pero aparentemente, funcionó, así que tal vez soy yo siendo de la vieja escuela… No me gustó porque pensé el niño es cómico, su personaje es cómico»,

Ric Flair pidió salir de WWE el año pasado para dedicarse a sus proyectos personales, pero el «Nature Boy» confirmó que estará en Royal Rumble 2023 atendiendo una invitación de la compañía, aunque no precisó si hará alguna aparición en pantallas o será un mero espectador.