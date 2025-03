A R-Truth le sale un desafío desde WWE LFG

R-Truth no tiene mucho entre manos ahora en WWE. ¿Quizá su próxima historia esté en el programa de nuevos talentos LFG? Uno de los participantes que ha estado llamando especialmente la atención es BJ Ray, de quien ya supimos que no le gusta a The Undertaker, o a quien el también miembro del Salón de la Fama Bully Ray atacó verbalmente.

Y precisamente él ha puesto sobre la mesa un desafío para «The Truth» desde una reciente conversación con BLOOB the Alien en el canal de YouTube Justin Talks Puppets:

«Esto es entretenimiento, y yo soy el máximo entretenimiento. Siempre pienso, ¿qué tipo de combate quiero? ¿Querría que fuera un combate por el campeonato, o contra quién, para legado, sería? Realmente no me preocupa eso. Lo que me preocupa es entretener a la gente. Creo que yo y un tipo como R-Truth probablemente haríamos uno de los combates más entretenidos que cualquiera haya visto en el negocio de la lucha libre en cualquier momento de la historia. Solo sé que trabajando con un tipo así, pondríamos un gran combate. No habría egos involucrados, y simplemente sería un combate fenomenal, probablemente el combate más humorístico de todos los tiempos, lo cual me encanta«.