¿A quién robó Lana la bebida en Raw? No es una desconocida

Unas horas atrás, Lana favoreció la victoria de Bobby Lashley sobre Rusev en un mano a mano causando una distracción cuando atacó a Liv Morgan, que entró en escena para pedirle que haga lo correcto. Esto llevará a los cuatro a enfrentarse el próximo lunes en un combate mixto de duplas que dará continuidad a esta historia de amor que va para largo.

► ¿A quién robó Lana la bebida en Raw?

Lana fue capaz de poner fuera de combate a la antigua miembro del Riott Squad después de lanzarle un vaso de refresco a la cara que le robó a una mujer que estaba en primera fila viendo la velada tan tranquila. Esto ocurre muchas veces y no se le da más atención porque la persona que pierde su bebida no tiene ninguna relación con la lucha libre más allá de ser fan, pero en este caso no hablamos de una desconocida. Más allá de que tampoco es famosa, ni mucho menos.

«¿Quién es la persona a la que Lana le robó la bebida en Raw para lanzársela a la cara a Liv Morgan? Gracias a Austin Tyler Morris por publicar que tu novia, Nikki Campbell (anunciadoar y representante) apareció en Raw».

El gran público no la conocerá, pero trabaja en el circuito independiente, en promociones como Heroes & Legends. En la siguiente imagen la podemos ver en un evento el mes pasado.

En el programa vimos también a Erick Rowan hacer frente nuevamente a un luchador local.

«¿A quién venció Erick Rowan en Raw a pesar de haber sido mordido por su mascota? Gracias a Kevin Hunsperger por idenficarlo como Joey O’Riley«.

«Anteriormente, Joey compitió en el 205 Live del 13 de marzo de 2018 como Murphy Myers contra Gentleman Jack Gallagher».

Joey appeared for numerous promotions including Cape Wrestling @CCWrestling573, IWA Unlimited, @NewWave_Pro & Strickly Nsane Pro Wrestling. He’s also in a tag team, The Lowlifes with Jordan Perry @JordanPerrySwag. They are 2-time @Zero1USAcom World Tag Team Champions. #WWE pic.twitter.com/TAnd3BLuGQ — The Local Competitor (@LocalCompWWE) January 14, 2020