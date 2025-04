¿A qué se debe la ausencia de Alexa Bliss?

Tras el regreso de Alexa Bliss en el reciente Royal Rumble, hubo mucha emoción en los fanáticos, que finalmente vería en acción a una de las luchadoras más queridas del elenco, y se mantendría activa hasta que luchó en Elimination Chamber, pero desde entonces no ha aparecido en la televisión de la WWE. Con WrestleMania 41 acercándose, la situación de la ex Campeona quedó en el aire, y finalmente no aparecerá en el evento por falta de planes creativos para insertarla.

► Alexa Bliss sería emparejada con Wyatt Sicks

Tras varias semanas de no tener noticias sobre Alexa Bliss, por fin hay una actualización sobre lo que está sucediendo tras bambalinas gracias a una sesión de preguntas y respuestas en Fightful Select, Sean Ross Sapp confirmó lo que los fans llevaban semanas sospechando, que su ausencia se debía a la lesión de Bo Dallas, debido a que se prevé que «The Goddess» sea emparejada con el grupo que el primero lidera.

«La información que me dieron es que habían planes para vincular creativamente a Alexa Bliss con los Wyatt Sicks. La lesión de Bo Dallas provocó que la WWE mantuviera a todo el grupo fuera de televisión».

«Alexa Bliss regresó al Rumble, firmó un nuevo contrato y fue retirada de la televisión y de la programación de la semana de WrestleMania.»

Este último reporte coincidió con lo que dijo Dave Meltzer en marzo pasado: «La creencia es que Bliss está fuera de la televisión y regresará cuando reinicien a los Wyatt Sicks en SmackDown.», lo cual explicaba su ausencia. En este punto, se desconoce cuándo tendrá Bo Dallas el alta médica para competir, lo cual evidentemente beneficiará a Alexa Bliss, por lo que solo resta tener un poco de paciencia para poder tenerla de vuelta.