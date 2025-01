¿A qué hora se emitirá AEW Grand Slam: Australia?

Fértil terreno para la lucha libre desde hace décadas, si Australia no supone un mercado que las grandes compañías luchísticas visiten frecuentemente es debido a su lejanía y las consiguientes implicaciones de emitir desde allí un show en directo.

El sábado 15 de febrero, al amparo del Brisbane Entertainment Centre de la ciudad homónima, AEW probará suerte por primera vez cuando celebre Grand Slam: Australia en forma de especial televisivo vía TNT.

Según figura en la web oficial de la casa Élite, el show iniciará allí a las 5;30 pm hora local, y se prevé tenga una duración de dos horas, cual episodio al uso de Collision. En EE.UU., así, serían las 2:30 am, intempestiva hora para presentar la velada, por lo que, indica ahora TNT en su programación, pasará a emitirse en diferido a partir de las 10:30 pm, tras la cobertura del All-Star Weekend de la NBA. Presumiblemente, al mismo tiempo podrá verse en Max, aunque no hay confirmación oficial todavía.

Seguidamente, las luchas anunciadas a día de hoy para AEW Grand Slam: Australia.

SATURDAY, February 15th at AEW Grand Slam Australia, Timeless #TimelessToniStorm returns after the performance of a lifetime to try and avenge her betrayal at the hands of The Glamour @MariahMayx!



