A pesar de rumores, regreso de AJ Lee a WWE es poco probable

Desde que CM Punk hizo su regreso a la WWE, los fanáticos han estado especulando sobre si AJ Lee podría volver al ring para una aparición sorpresa, situación que empezó a generar más ruido luego de que «The Second City Saint» en unas declaraciones recientes insinuó un regreso que «podría traerle problemas», y su esposa bien puede caer en esta categoría.

► Siguen rumores de posible regreso de AJ Lee

AJ Lee se ha convertido rápidamente en un tema de conversación importante a medida que se acerca el Royal Rumble 2025. Sin embargo, los conocedores siguen escépticos y afirman que si tal regreso estuviera en proceso, se mantendría en secreto, aunque eso no implica que no estén trabajando en aquello. De hecho, múltiples luchadores han bromeado a lo largo de los años sobre tratar de traerla de vuelta; sin embargo, no hay nada en concreto y Fightful Select mencionó recientemente que un alto cargo en WWE considera que ella podría volver tan pronto como este fin de semana si así lo quisiera.

«Siempre parece que volvería a encajar en la televisión, y estoy seguro de que sabe que si quisiera estar en el Royal Rumble mañana, podría suceder«.

AJ Lee se retiró de la lucha libre el día posterior a WrestleMania 35, ante la sorpresa de todos sus fanáticos, y un año después de que su esposo, CM Punk, saliera de la compañía. Desde entonces se ha mantenido enfocada en sus proyectos personales, e incluso su autobiografía, “Crazy Is My Superpower: How I Triumphed By Breaking Bones, Breaking Hearts, and Breaking the Rules”, se convirtió en un bestseller del New York Times, mostrando su éxito fuera del ring. No obstante, muchos todavía tienen la esperanza de que la ex Campeona Divas pueda hacer un triunfal regreso, tal como lo hiciera su esposo en noviembre del 2023.