«A mí, Vince McMahon no…», imagina Tony Schiavone

El todoterreno de AEW –reciente ganador del Gordon Solie Award– Tony Schiavone imagina cómo habría actuado si Vince McMahon lo hubiera tratado con condescendencia haciendo referencia a las incontables declaraciones de narradores de la WWE sobre el trato que recibían del ex mandamás a través de los auriculares durante el transcurso de un evento.

Embed from Getty Images

► Tony Schiavone de Vince McMahon

«Escucho a Tony Khan, pero principalmente escucho a Mike Mansury, el productor del show. Si Mike no está produciendo, escuchamos a Darryl Marshall. Darryl estuvo con nosotros en WCW y luego fue a WWE, y ahora está de vuelta con nosotros después de trabajar en Turner por bastante tiempo. Escucho al productor y escucho a Tony Khan. Mike Mansury es verdaderamente un productor fenomenal y se ha convertido en un muy buen amigo. Estoy muy contento de que esté con nosotros. Él, y Tony también lo hace, pero Mike no solo produce, sino que también nos anima. A menudo pensé y escuché historias de terror sobre los comentaristas con Vince en su oído. Nunca habría podido hacer eso. Sé cómo soy. Sabes qué, voy a ser muy crítico con Vince aquí, eso es lo que no se debe hacer. No debes menospreciar a tus comentaristas o decirles que son una mierda o que arruinaron algo porque tienes que mantener su nivel de emoción.

Embed from Getty Images

«Si alguien te está menospreciando, estás perjudicando todo tu show. Puedo decirte ahora mismo, y esto nunca pasará debido a cómo son las cosas ahora. Si alguna vez hubiera trabajado en WWE con Vince produciéndome de la forma en que producía a algunos de esos comentaristas, habría dejado mis auriculares y me habría ido del show de inmediato. Garantizado, habría salido del edificio. Cuando estuve en WWE ese año, Bruce Pritchard era mi productor. Bruce hizo un gran trabajo en mi oído. Tienes que entrenarlos, no puedes simplemente hablarles mal. Tony no me hace eso, sabe que no debe hacerlo con los anunciadores. A veces alza la voz, se emociona con lo que está pasando», explica en What Happened When.

Embed from Getty Images

¿Qué opinas de las palabras de Tony Schiavone?