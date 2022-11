A Matt Cardona no le importa la salida de Nick Aldis de NWA

Como lo hemos venido reportando aquí en SÚPER LUCHAS, el ex Campeón Mundial de Peso Completo NWA, Nick Aldis, le anunció hace unos días al dueño de la empresa, Billy Corgan, que iba a abandonar NWA cuando su ontrato expirara a finales de diciembre de 2022.

Es decir, va a ser agente libre desde el primero de enero de 2023 y podrá ir de forma inmediata a AEW o a WWE, o a cualquier otra empresa. Corgan respondió suspendiendo a Aldis y sacándolo del que sería su próximo PPV, NWA Hard Times 3, del próximo 12 de noviembre.

► A Matt Cardona no le afecta la salida de Nick Aldis de NWA

Aldis explicó que su salida se debe a que no le gusta el camino creativo que ha tomado NWA, programando luchas que no son la esencia de lo que mostró NWA desde el inicio de su renovado programa teleivsivo NWA Powerrr, y trayendo a otros luchadores más modernos.

Al respecto de todo lo ocurrido, Matt Cardona fue entrevistado recientemente para TJR Wrestling. Allí, Cardona, quien es uno de esos nuevos luchadores que han llegado a la NWA, declaró que no le interesa si Aldis se va o se queda en AEW, pues eso no le afecta en nada su vida. Estas fueron sus interesantes palabras:

«No conozco muy bien a Mick, para ser honesto. Sí, hemos luchado antes y siento que tuvimos una gran química en el ring. Pero, creo que es un profesional total. Creo que es alguien que se ve a sí mismo como un luchador que vale un millón de dólares. Ciertamente, habla como un luchador que vale y genera un millón de dólares.

«Fue la cara de la NWA durante mucho, mucho tiempo, e hizo un gran trabajo. Y si se va, ¿qué puedo hacer? Quiero decir, le voy a decir… ¡Hasta luego! ¿Sabes? Realmente, no me molesta. No vine a la NWA para robarle el lugar a nadie. Vine a crear mi propio lugar.

«Así que, bueno, Nick hizo mucho trabajo para NWA, mucho trabajo excelente para NWA. Apesta que se vaya, pero sé que lo hará muy bien, haga lo que haga a continuación en su etapa. Pero, realmente, eso no me afecta ni a nivel personal ni a nivel profesional».