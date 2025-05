A Matt Cardona le sorprendió la salida de Braun Strowman

Una nueva ola de despidos sacudió a WWE el pasado viernes, afectando tanto al elenco principal como a la marca de desarrollo NXT, destacándose nombres como Braun Strowman y Dakota Kai, que para muchos fueron los más sorpresivos (incluso Mark Henry resaltó el caso de Strowman). En el caso de NXT, varios luchadores también vieron la puerta de salida, llegando total de 16.

► El de Braun Strowman fue el despido más sorpresivo en WWE

El luchador independiente Matt Cardona, está tan confundido sobre el despido de Strowman como muchos otros, y durante una aparición reciente en «Busted Open Radio», el ex WWE admitió no entender en absoluto esta salida, tanto considerando su gran apariencia como el hecho de que aparentemente había progresado como luchador durante su segunda etapa en la WWE, donde incluso tuvo grandes rivalidad con Bronson Reed y Jacob Fatu.

«Debe haber algo que no sé. O sea, si miras a Braun Strowman, escuchas esa prueba del aeropuerto todo el tiempo. Este tipo pasa la prueba de cualquier cosa. Es un monstruo. Y creo que últimamente ha estado dando lo mejor de sí, especialmente promocionando a la nueva generación de hombres grandes. Así que no sé. No he estado allí en cinco años, no puedo hablar de lo que pasa entre bastidores ni de lo que él hace. Pero eso definitivamente me sorprendió de esa lista.»

En sus redes sociales, Strowman se ha tomado su salida con relativa tranquilidad, y actualmente se encuentra periodo de tres meses que tienen estas Superestrellas para que puedan luchar en otra parte. No obstante, últimamente se ha especulado que la compañía pueda traerlo de vuelta en el futuro.