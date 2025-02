A Ludwig Kaiser le gustaría unirse a Tiffany Stratton en WWE

El Mixed Match Challenge fue un torneo especial de WWE que se llevó a cabo en 2018 y 2019, transmitido exclusivamente en Facebook Watch. Presentaba equipos mixtos formados por una Superestrella varonil y una femenil, enfrentándose en combates de eliminación directa. En su primera edición, The Miz y Asuka se coronaron campeones, mientras que en la segunda, R-Truth y Carmella se llevaron la victoria, ganando además la oportunidad de ingresar en último lugar a sus respectivos Royal Rumble Matches.

► De novios a equipo

Nada indica que la compañía vaya a recuperarlo pero si lo hicieran a Ludwig Kaiser le gustaría formar pareja con su novia, Tiffany Stratton, la actual Campeona WWE, como adelanta en Insight with Chris Van Vliet:

«Eso es algo que tendría que suceder de forma orgánica. No me gustaría hacerlo solo por hacerlo. Obviamente, trabajamos en la misma empresa y la posibilidad está ahí. Me gusta mantener mi vida privada en privado. Tal vez soy de la vieja escuela en ese aspecto. En cuanto al trabajo, podríamos hacer grandes cosas. Podríamos traer de vuelta el Mixed Match Challenge y ganar algo de oro ahí, quizá«.

Algo de oro que «Tiffy» tiene en sus manos y que se espera que Ludwig también en algún momento próximo. Viene haciendo un trabajo fantástico en los últimos años y sin duda parece tener un futuro aún mejor por delante.

Anteriormente, Kaiser hablaba así de Stratton:

«Ella también está en el negocio, así que creo que hay mucha más comprensión en ciertas situaciones, como cuando llego a casa golpeado o sin ganas de salir o lo que sea. Obviamente, estando en dos shows diferentes, eso lo hace un poco más difícil, ya que básicamente solo nos vemos un día completo los miércoles. Pero al final del día, todavía tenemos una situación muy, muy buena, una vida muy buena. No podemos quejarnos, estamos muy bendecidos«.

