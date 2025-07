A los 16, Jeff Hardy cayó al fuego y no se quemó

Aún habiendo tenido un éxito icónico, Jeff Hardy no ha tenido una carrera fácil en la lucha libre. Ni siquiera sus primeros pasos en la WWE lo fueron. «The Charismatic Enigma», bajo el nombre de Keith Davis, tuvo su primer combate contra Razor Ramon (Scott Hall) durante el episodio de Monday Night RAW del 6 de junio de 1994.

Recientemente, el veterano visitó como invitado The Ariel Helwani Show y se acordó de aquellos momentos, revelando detalles detrás de su entonces nombre y del apodo que le pusieron The Kliq (Triple H, Shawn Michaels, Kevin Nash, X-Pac y el propio Ramon).

Ariel Helwani:

«Jeff, ¿cómo fue tu debut en WWE en 1994?»

Jeff Hardy:

«Fue aterrador. [Italian] Stallion me dijo: “Oye hermano, cambia tu fecha de nacimiento, di que tienes 18.” Yo tenía solo 16 años. Estaba muy nervioso, creo que tuve que salir primero esa noche. Matt estuvo en Monday Night RAW en vivo. No entendía nada de lo que estaba pasando. El ring era durísimo. Qué experiencia tan horrible… pero al final no fue tan mala»

Ariel Helwani:

«¿Sentiste en ese momento que tal vez la lucha libre no era para ti?»

Jeff Hardy:

«Sí. Después de la lucha con Scott Hall, pensé: “No sé si estoy hecho para esto.” Fue muy duro. Él fue bastante agresivo en el ring. Yo solo pensaba: “Dios mío”. Y repito, ese ring era una roca»

Ariel Helwani:

«Matt, ¿cómo fue que Jeff terminó luchando como Keith Davis?»

Matt Hardy:

«Fue una locura. Jeff iba a luchar contra uno de los chicos de Stallion, llamado Keith Davis. Era un luchador de fin de semana, fuera de forma. Faltaban 10-15 minutos para el combate y dijo: ‘No puedo tomar ese Razor’s Edge, tengo problemas en el cuello’. Entonces Stallion dijo: ‘Traigan a este chico. Él aguanta cualquier golpe, es como de goma’. Scott Hall estaba molesto pero dijo: ‘Está bien, haré esto. Solo escúchame’. Salió al ring y descargó un poco su frustración con Jeff. Hubo un momento en que lo lanzó al poste del ring y su rodilla lo golpeó. Luego se sintió mal y se disculpó»

Ariel Helwani:

«¿Scott Hall realmente se disculpó?»

Jeff Hardy:

«Sí, fue muy amable después del combate. Fue también donde me gané un apodo. Me dijeron: ‘¡Te pareces a Vanilla Ice!’ Así que me quedé con ese apodo dentro de The Kliq»

Ariel Helwani:

«¿Qué papel jugó The Kliq en tus primeros años?»

Matt Hardy:

«Mucho. Kevin Nash bromeaba cantando: ‘Bump, bump, bump, bu bu bump bump’ con la melodía de Ice Ice Baby. Tenían mucho poder. Con el tiempo, siempre decían: ‘Pónganlos con los Hardy, los harán lucir bien’. Nos apoyaron bastante»

Ariel Helwani:

«¿Y qué pasó después de tu debut?»

Jeff Hardy:

«La noche siguiente luché contra X-Pac (1-2-3 Kid), y eso me devolvió el alma. Después de eso, quise seguir en la lucha libre. Esa lucha me ayudó mucho»