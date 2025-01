Con la llegada de internet uno de los debates más acalorados de la lucha profesional vio su ocaso: ¿Es la lucha profesional arreglada?

De la mano de libros, entrevistas, documentales y como no, uno que otro escándalo se puede responder así nomás que sí, la lucha es predeterminada.

Ojo aquí: No aporta al debate sumarle mitos, como el que las luchas tienen guion: eso no, lo que sí tiene guion, pero en WWE, son los monólogos o cara a cara en el ring, sin olvidar segmentos o viñetas que aportan a la narrativa, esa historia viene planeada a veces con meses de antelación.

Lo que hacen los luchadores en el cuadrilátero es fruto de improvisación dura y pura.

Lo anterior lo confirmó el ex A-Kid, hoy en día Axiom de WWE NXT, en entrevista con Jordi Wild en su pódcast, «The Wild Project» en el episodio 99.

Dejando de lado esos mitos con bastante divulgación, es hora de contar la anécdota de Cody Rhodes, de cómo él entendió en su adolescencia la naturaleza de nuestro amado deporte.

Mientras hablaba en el pódcast «2 Bears 1 Cave», de YMH Studios, titulado: «The Undisputed Champion Of Neck Tattoos w/ Cody Rhodes», Rhodes reveló el cómo le cayó el 20.

«Mi hija solo tiene tres años y medio, y estoy luchando con cómo explicárselo porque mi papá nunca me lo explicó . Existe este término, ‘kayfabe’, y él simplemente pensó que era mejor para mí creer siempre .

«Por ejemplo, los Four Horsemen le rompieron el brazo, y en otro momento, le rompieron la pierna en un combate en jaula. Recuerdo haber encontrado un gran yeso en su armario . Era enorme, como el que tuve cuando me rompí la pierna en mi cuatrimoto, excepto que tenía bisagras y se podía abrir. Pensé: ‘Oh, quiero ese yeso la próxima vez’, sin darme cuenta de que era solo para el show , algo que usaba en público.

«Me crió de manera muy tradicional, algo que no recomendaría. Conocía a personas como Ric Flair y Arn Anderson , estos supuestos enemigos suyos, y ya sentía desprecio hacia ellos. No entendía que eran sus socios, las personas con las que trabajaba para ganar dinero y vender entradas. Tenía 14 años cuando finalmente lo entendí, y creo que parte de la razón por la que tardé tanto fue porque quería creer en la magia.

«Hubo dos momentos que realmente me marcaron. Uno fue cuando vi a DDP luchar contra Hacksaw Jim Duggan. Estaban en un show en Daytona, y más temprano en el día, como a las 3:00, estaban en el ring repasando su combate. Eso no es algo que veas a menudo: luchadores practicando así. Estaban en medio de una rivalidad acalorada, y los observé. En ese momento pensé: ‘De acuerdo, si así es como funciona, supongo que lo entiendo’. Por supuesto, más tarde en el combate, Hacksaw dio una gran patada, justo como lo había visto antes, y me di cuenta: ‘Ah, eso es. Así se hace'».