Una vez hubo muchas dudas sobre si Liv Morgan tendría éxito en la WWE pero en la actualidad es una de las estrellas de la compañía y la Campeona Mundial. En especial, durante los años en que formaba parte de trío The Riott Squad no parecía haber mucha confianza en ella, además de que tampoco hacía mucho más que aparecer sonriendo y ayudar a Ruby Riott en sus combates; tampoco es que Sarah Logan brillara demasiado. En cambio, cuando la separaron de ellas, sin duda dio un paso adelante.

Embed from Getty Images

► A Liv Morgan lo que es de Liv Morgan

Y precisamente de aquel capítulo con sus dos amigas y cómo ha triunfado en estos últimos años hablamos ahora pues la actual integrante de la facción The Judgment Day, así como también primera Campeona Crown Jewel de la historia, comenta ambas cuestiones con Cameron Hawkins de Uncrowned.

«Ellos han viajado por todo el mundo, y han tenido una experiencia tan diferente a la que he tenido yo. Dominik creció con la lucha en su vida desde el día en que nació. Y siento que estoy rodeada de un montón de personas que saben más que yo, lo cual es lo que siempre quieres, para poder aprender. Y siento que aprendo de ellos todo el tiempo». Cuando el entrevistador le menciona que han pasado 10 años desde que firmara su primer contrato con WWE (ella comentaba recientemente que se quedará tanto tiempo como la empresa quiera) la monarca se toma un momento para reflexionar: «Estoy feliz y me siento bien, siento que ha sido un largo viaje, pero definitivamente me lo he ganado. Eso lo hace aún más dulce».

¿Cómo valoras hasta ahora la carrera de Liv Morgan en WWE?

Embed from Getty Images