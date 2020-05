A la venta la camiseta en homenaje a Shad Gaspard

El pasado miércoles 20 de mayo, quedará marcado en la memoria de los fans debido a la muerte del ex-luchador de Shad Gaspard, tras tres días de búsqueda en la costa de Venice Beach, California. Fue arrastrado por las fuertes olas mientras nadaba junto con su hijo de diez años y un grupo de amigos.

Las muestras de solidaridad hacia la familia no se hicieron esperar a través de las redes sociales de compañeros del gremio y de las empresas más importantes de lucha libre que reconocieron la valentía de Shad de sacrificar su vida con tal de mantener a salvo a su hijo.

Una de esas muestras de solidaridad, está corriendo a cargo de la empresa fundada por Al Snow, COLLARxELBOW, empresa encargada de producir ropa inspirada en lucha libre, sacó a la venta una camiseta para homenajear al que ya es considerado en este momento como padre del año con tan heroica acción.

100% of the proceeds from this shirt will go directly to Shad’s family. If you can’t afford a shirt but still want to donate send donations via PayPal to [email protected] and put BEAST in the notes. Also there will be a go fund me set up shortly. https://t.co/2unUusOjIe pic.twitter.com/Ja5g2TAP6U

— COLLARxELBOW (@COLLARxELBOW) May 20, 2020