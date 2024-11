A Kurt Angle no le sorprende el éxito de WWE sin Vince McMahon

WWE no ha dejado de tener éxito sin Vince McMahon. Es más, ha alcanzado nuevos niveles y se prevé que siga siendo así con Triple H, TKO, Netflix y demás. Con lo cual el ex mandamás estaría contento. Y el miembro del Salón de la Fama Kurt Angle no está sorprendido.

► El éxito de WWE sin Vince McMahon

«Sabes qué, creo que él ha sido una parte tan grande de esto que realmente ya no importa porque los chicos que estaban debajo de él conocen el negocio de cabo a rabo, como lo hacía Vince. Te diré que nadie será jamás Vince McMahon y nadie podrá ser Vince McMahon. Triple H conoce bastante bien el negocio. Paul Heyman lo conoce tremendamente bien. Tenemos a muchas personas talentosas a las que podemos recurrir y en las que podemos confiar para que el negocio siga creciendo. Vince McMahon puede estar fuera, pero el negocio no ha terminado. Va a seguir triunfando, seguirá creciendo. Va a pasar por ciclos: será muy popular, luego tendrá dificultades, volverá a ser muy popular, y luego tendrá dificultades otra vez. Pero el negocio siempre estará aquí porque hay individuos increíbles como Triple H y Paul Heyman.»

«Nada me sorprende cuando se trata de Vince McMahon. Este tipo, a pesar de todo lo que está pasando hoy en día con Vince, lo que logró hacer, tomar esta compañía familiar que estaba en la región del noreste y convertirla en un fenómeno mundial, es algo increíble. Fue capaz de tomar un negocio familiar y transformarlo en un imperio, un imperio multimillonario. Lo siento, pero él es el tipo que merece la mayor parte del crédito por eso. Si no fuera por Vince, probablemente no existiría la WWE hoy en día, así que hay que darle crédito donde se lo merece. No hablo mucho de Vince últimamente porque la mayoría de las veces suele ser negativo, y no me gusta hablar de esas cosas negativas, pero hizo cosas increíbles por el negocio.»

