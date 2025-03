Barcelona se ha puesto patas arriba con el desembarco de WWE sobre Badalona, localidad de la provincia catalana escogida por el gigante estadounidense para celebrar hoy nuevo episodio de Friday Night SmackDown, algo nunca antes visto sobre suelo español.

Desde 2018, WWE no recalaba en este país, un lapso de tiempo que ha coincidido precisamente con el ascenso de A-Kid, ahora Axiom, quien ya comentó que formaría parte de la expedición, aunque no se le anunciara para el show. Y es que el Campeón de Parejas NXT tenía un importante encargo que hacer fuera del ámbito de WWE.

Anoche, A-Kid apareció sorpresivamente en el epílogo del evento Copa Niño Anónimo, de Lucha Libre Rebelión, con el fin de entregar el trofeo homónimo (referencia a su propio alias) al ganador del torneo, Zozaya. Una estampa histórica protagonizada por el presente y el futuro de la lucha española (ambos con Triple W como cantera común), que los asistentes pudieron atesorar en su memorabilia.

Y entre estos, cabe decir que se encontraban Kevin Owens, Braun Strowman y Carmelo Hayes, quienes quisieron conocer un poco la escena local. Sobra decir que junto al cameo de A-Kid, una enorme noticia para Lucha Libre Rebelión, que en las últimas horas ha figurado en titulares de medios especializados de todo el mundo, y por extensión, para toda la escena.

► Continúa el «SmackDown Weekend»

A la espera de publicar los resultados completos de la Copa Niño Anónimo, recuerdo todo lo que dio de sí el anterior evento de Lucha Libre Rebelión, Alta Tensión.

Asimismo, no olviden que mañana esta promotora celebrará nueva velada, Pressing Catch, y Resist Pro Wrestling tiene programado para el domingo el show RIOT: This Is Wrestling, todo desde la ciudad de Barcelona.

