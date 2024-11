A Juan Archuleta le encantaría firmar con UFC

Juan Archuleta ha hecho mucho en su decorada carrera de MMA, pero todavía hay una cosa que se le ha escapado: pelear para la UFC.

Archuleta (29-7) actualmente no está bajo el paraguas de Bellator-PFL y, aunque firmó un contrato no exclusivo con Rizin, está buscando hacer un último esfuerzo en su carrera hacia la UFC. El ex King of the Cage, Rizin y, sobre todo, campeón de Bellator, está entusiasmado con la posibilidad de agregar la UFC a la promoción para la que ha luchado.

El veterano de 36 peleas espera tener su oportunidad y la ve como una posibilidad dada la contratación de un ex colega de Bellator.

«Me encantaría entrar en la UFC y hacer ese último hurra que tengo. Tengo 37 años ahora. No sé si contratarían a alguien (de esa edad), pero siento que estoy en el mejor momento de mi carrera en este momento.

“Tengo esperanzas con la liberación de Michael ‘Venom’ Page y su posterior firma con la UFC. Me da la estructura de decir: ‘Quizás pueda hacerlo. Quizás me contraten’. Tengo un nombre fuerte y una gran base de seguidores, y puedo venir y traer peleas emocionantes”.

Aunque Archuleta fue un elemento básico de Bellator durante mucho tiempo, la promoción lo despidió después de que PFL la comprara en noviembre de 2023. Archuleta no guardó rencor, especialmente después de ver cómo funcionó la fusión PFL-Bellator para algunos peleadores.

“Después de perder la pelea de Año Nuevo, Bellator me dijo: ‘Oye, vamos a tener que cortarte’. Y yo dije: ‘¿Por qué? ¿Qué pasó?’. No di el peso contra Asakura, y fue difícil para mí en 135. Estaba prácticamente acabado. Dijeron: ‘Oh, no diste el peso y simplemente tenemos que dejarte ir porque ya no planeas pelear en peso gallo’. … Entonces les dije: ‘Está bien, si ese es el caso, subiré a 145 en Rizin. Fui allí e hice un trato no exclusivo con ellos, y estaban más que felices de tenerme.

“Bellator/PFL no tenían actividad para peleadores como la situación de Gegard Mousasi , así que no me molesté. Estaba más feliz que amargado por haber sido despedido de ellos. No hay mucha gente peleando”.

Archuleta busca construir su caso para una oportunidad en UFC ahora que sale de Bellator. Ganó el título de peso gallo de Rizin en el verano de 2023, pero luego lo perdió ante Kai Asakura en diciembre pasado. Desde la derrota, Archuleta perdió dos peleas en Rizin mientras peleaba en peso pluma.

“El español” espera romper su racha perdedora, mantenerse activo y estar listo para una posible convocatoria de la UFC, a la que es libre de responder.

“Tengo un contrato no exclusivo con Rizin, que espero me lleve a la siguiente etapa de mi carrera. Si algo sale bien con UFC España, puedo participar en una cartelera como esa. He tenido un gran impacto en la escena de las artes marciales. Eso es lo que me inclino por hacer, pero sí, ahora mismo tengo un contrato no exclusivo con Rizin”.