A Jon Jones no le preocupa el poder de Ciryl Gane

El ex dos veces campeón de peso semicompleto de UFC, Jon Jones, no está preocupado por la amenaza que el próximo oponente, Ciryl Gane, representa en los pies.

Después de tres años alejado del octágono, uno de los nombres más destacados del debate en torno al más grande de todos los tiempos tiene su regreso fijado.

Jones no ha competido desde que defendió con éxito el oro de las 205 libras contra Dominick Reyes en UFC 247 en 2020. Poco después, dejó vacante el cinturón en busca de un nuevo desafío y una segunda pieza de oro.

Y luego de un largo período de transición, “Bones” tendrá esa oportunidad en el evento principal de UFC 285 el próximo mes, cuando se enfrente al ex campeón interino Gane por el título vacante de peso completo.

El miércoles, Jones participó en una sesión improvisada de preguntas y respuestas en Twitter, durante la cual se le preguntó si ve a Gane como el delantero más talentoso al que se ha enfrentado a lo largo de su carrera profesional.

Después de descartar esa sugerencia y nombrar a dos ex oponentes de 205 libras que presentaron acertijos más difíciles de resolver de pie, “Bones” les recordó a los fanáticos que no participará en un combate de kickboxing con el ex profesional de muay thai en UFC 285.

“No, no creo (creo que Gane es el mejor pegador al que me he enfrentado). Thiago Santos, Lyoto Machida, la lista continúa. Peleé contra muchos tipos que eran desagradables de pie. Chicos con un poder de nocaut de un solo golpe muy intimidante. Me siento bastante cómodo, y esto definitivamente no es un combate de kickboxing”.