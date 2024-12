John McCarthy aconseja a Colby Covington que no pelee contra Gilbert Burns. Covington (17-5 MMA, 12-5 UFC) perdió su segunda pelea consecutiva cuando sufrió un TKO en el tercer asalto a manos de Joaquin Buckley en el UFC on ESPN 63 a principios de este mes en el Amalie Arena de Tampa, Florida.

McCarthy desmiente la versión de que Covington se estaba recuperando antes de que el médico interviniera para detener la pelea debido a la fea herida en el párpado.

«Hubo un par de cosas en esa pelea, viéndola», dijo McCarthy en su podcast “Weighing-In”. «En primer lugar, Colby recibió una paliza. Demostró absolutamente que es un ser humano duro, que es un hombre duro, que no se queja durante la pelea. Va a por ello, lo está intentando, pero ya sabes, fue cortado en múltiples puntos.

«Le cortaron en la ceja, le cortaron dentro del inicio del párpado, que es lo que les preocupó (a los médicos). Chael puede decir lo que quiera. No estaba cerca de ganar esa pelea. No estaba volviendo. Le estaban dando una paliza. La pelea iba a seguir en la misma dirección».

Después de la pelea, Covington insultó a Burns (22-8 MMA, 15-8 UFC). Aunque Burns también está en una racha de derrotas, McCarthy cree que es un mal emparejamiento para Covington.

«Hay que ser honesto. Hay una diferencia que ha sucedido con Colby en que a veces los chicos dejan que su carrera se deslice mientras están haciendo todo las cosas de redes sociales o hablando, y esas cosas, y es genial, pero no estás peleando. Y él no ha mejorado», dijo McCarthy. «Ha empeorado. Voy a ser todo lo sincero que pueda. Se ha ralentizado. No es tan rápido.

«Sus entradas cuando intenta un derribo no son tan profundas. No llega donde solía llegar. Todas esas cosas van a jugar en su contra en cualquier pelea. Y si pelea con Gilbert, ¿querrá derribarlo? No es una posición fácil. No estoy diciendo que no pueda salirse con la suya sin ser sometido, pero definitivamente se está poniendo en la olla de cocción lenta porque está caliente. En la pelea de pie, Gilbert tiene más poder, y creo que tiene más velocidad».