No es habitual que el comentarista de una compañía luchística forme parte de las historias que se cuentan en el encordado, aunque a lo largo de la historia ha habido incontables situaciones en las que sí ha ocurrido. Ahí tenemos a Michael Cole. Jim Ross también lo ha hecho durante su longeva carrera. Pero no es algo que le guste hacer, como da a conocer en un reciente episodio de su Grilling Jr. De momento, en All Elite Wrestling no ha tenido que hacerlo y con toda probabilidad no lo hará.

► Jim Ross y las historias en el ring

“Nunca me escucharás decir ‘oh, me encanta ese ángulo en el que me metí en el ring’. Nunca y la razón por la que digo eso son mis habilidades atléticas y mi entrenamiento de lucha libre para tener una espalda plana o hacer cualquier cosa para protegerme. No encajo en esa categoría. Estaba dispuesto a ser un jugador de equipo como siempre y hacer todo lo posible para no apestar demasiado, pero no estaba loco por eso.

“Simplemente no estaba loco por ninguno de los ángulos que hice porque sentí que les quité el tiempo a los luchadores reales que necesitaban el tiempo de televisión así de simple, pero bueno, seguí la corriente y fue lo que era. Sé que probablemente apesta, pero no sé si podría haber apestado peor, supongo. Estaba rodeado de un buen talento real. Cuando Lawler es tu compañero, sabes que estarás en muy buena forma. Él va a mantener el rotor en el agua y me ayudará a atravesar las aguas agitadas. No sé cómo fueron las calificaciones en eso. Ni siquiera lo recuerdo. Creo que probablemente estaban bien porque fueron momentos únicos. Es como un choque de trenes, sabes que tienes que parar y mirar”.

