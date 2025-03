A Jim Cornette no le gustó The Rock en la rueda de prensa de Elimination Chamber

El cambio de técnico a rudo de John Cena en WWE Elimination Chamber aún está dando de que hablar, pero por un daño colateral.

Resulta que The Rock en la rueda de prensa posterior al citado premium live event, se sentó a decir unas cosas.

Las cuales no le gustaron a Jim Cornette, un curtido del negocio, que trabajó para WWE de 1996 a 2005: Primero en el equipo creativo, luego, narrador en Raw, más tarde, en reclutamiento y entrenamiento de luchadores, consecuencia de lo anterior desde 1999 a 2005 tuvo a su cargo el territorio de desarrollo de la WWE: OVW, de donde surgieron John Cena, Brock Lesnar, Batista y Randy Orton.

Pues bien, ese mismo criticó a The Rock por su reciente rueda de prensa en Elimination Chamber.

►«No puedes arruinar esa autenticidad analizándola».

En el episodio 382 de su pódcast Jim Cornette’s Drive Thru, le dedicó un espacio a la verborrea contra el ejecutivo de TKO, The Rock. Titulado: «Jim Cornette Reviews The Rock’s Press Conference After WWE Elimination Chamber 2025».

Y cito.

«No puedes arruinar esa autenticidad analizándola y alabándote por haberla ideado y ejecutado tan bien apenas 15 minutos después. Me está dando sueño porque es más de lo mismo: ‘oh, fue maravilloso, fue increíble’. «En medio de la historia… La trama en sí puede haber concluido, pero el conflicto no ha terminado, y ya él quiere ser un consentido y un villano al mismo tiempo; quiere jugar al villano en TV porque es divertido, pero también quiere que lo alaben como una gran persona por hacerlo tan bien. Al mismo tiempo, eso confunde a la gente y se interpone en la historia que están contando. «Últimamente se ha estado repitiendo mucho, no solo en la conferencia de prensa, sino también en televisión. Y la verdad es que no es el mejor discurso de la historia, como normalmente lo sería. «No sé si John Cena realmente necesitaba al Rock para su cambio a rudo. Si iba a hacerlo, podía haberlo hecho solo. Es una de las estrellas más grandes de la historia. «No hay forma de que no afecte los planes. Si agregas o quitas a una persona clave para hacer algo distinto, eso afecta a la persona con la que estaba emparejada. Y si eso cambia, esa persona necesita a alguien más, lo que provoca que alguien más tenga que ser movido de otra historia. No es tan fácil».

The Rock interviene en el minuto 59 con 45 segundos.

Si quieres escuchar a Cornette decir lo anteriormente citado, abajo te dejo el extracto de vídeo.

Desde el minuto 27 con 50 segundos.