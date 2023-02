Drew McIntyre es un amante de los videjuegos y hay alguien con quien le gusta jugar especialmente en WWE 2K: sí mismo. No es una sorpresa, ¿a quién no le gustaría? Durante una reciente entrevista en HOT Mornings on Demand, el ‘Guerrero Escocés’ estuvo explicando por qué le atrae jugar con el personaje de Drew McIntyre.

Happy to reveal an EXCLUSIVE NEW screenshot of DREW MCINTYRE in WWE 2K23! FIRE. 🔥🔥🔥#WWE2K23#EVENSTRONGER pic.twitter.com/SXbgd8SEpy — DeonteDDJ ジ🤘🏽🦥 (@deonteddj) February 9, 2023

> El favorito de Drew McIntyre en WWE 2K

“Es increíble lo que se vuelve viral, todo lo que digo [risas], sobre todo las tonterías. Es increíble, nunca pasa de moda. Cuando era niño, todo lo que hacía era tener en mis manos cada figura de acción, videojuego, tarjeta, calcomanía y cualquier cosa que pudiera pagar o pedir para Navidad. Soñar con estar en la WWE, especialmente estar en Escocia porque es un pequeño país de cinco millones de personas, pero nadie ha firmado nunca con la WWE, la gran empresa de lucha libre de EE. UU. Llegar allí y verme en un videojuego, el primero cuando tenía 23 años, y he estado en múltiples juegos, múltiples figuras, soy muy afortunado por la cantidad de productos en los que he aparecido, pero nunca pasa de moda. Sigo siendo un fanático de la lucha libre y un niño de corazón. Nunca perdí esa perspectiva de lo genial que es en realidad tener la oportunidad de jugar contigo mismo en un videojuego“.

¿Cuál es tu personaje favorito en WWE 2K?