A dos años de su lesión, Tegan Nox da un repaso a su carrera

La historia de Tegan Nox a través de la lucha libre profesional ha sido un viaje inspirador, pasando por muchos momentos duros pese a tener solo 25 años. Hace dos años, la oruinda de Gales experimentó un gran revés en su carrera, y en aquel momento muchos pensaban que no podía volver a luchar a este nivel.

Nox se lesionó la rodilla durante el Mae Young Classic del año 2018 cuando luchó contra Rhea Ripley. Fue un terrible accidente que terminó prematuramente con su participación en el torneo cuando era considerada como una de las favoritas para llegar a la final.

Hoy en día, el panorama luce mucho mejor para Tegan Nox. Luego de regresar a la acción en septiembre pasado, la galesa se ha situado en los panoramas estelares en la división femenil de NXT. Si bien aún no logra obtener el oro, Tegan Nox ha conseguido renacer su carrera después de experimentar lo peor hace dos años, y la Superestrella de NXT lo conmemora en su cuenta de Twitter publicando un mensaje.

2 years ago today my knee exploded...the comeback story ended and is so over played, I’ve been back & I’m not going anywhere. I’ll keep proving that I’m Faster, Stronger & Shinier...try me! pic.twitter.com/cmuftOmqw8

— Tegan Nox 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@TeganNoxWWE_) August 9, 2020