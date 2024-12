En WrestleMania 39, Dominik Mysterio se enfrentó a su padre, Rey Mysterio, con su madre, Angie, y su hermana, Aalyah, sentadas en primera fila. «The Master of the 619» logró salir victorioso frente a su hijo, a quien además le azotó el trasero para disfrute del respetable.

► No contra su familia

Durante el combate, «Dirty Dom» hizo honor a su apodo y se fue a increpar a su madre y a su hermana, algo que ahora sabemos que no tenía permitido, al menos eso da a conocer él en una reciente entrevista con No Contest Wrestling:

«En WrestleMania 39, alguien se me acercó, no voy a especificar quién, y me dijo: ‘No hagas nada a tu familia en las primeras filas. Si hay algo ahí, no lo toques. Mantente alejado.’ Yo respondí, ‘Está bien.’ Les pregunté: ‘¿Qué tan en serio estamos con que me mantenga alejado? Mi madre intentó golpearme un par de veces.’ Toqué algunos botones, un poco. Empezamos el combate y vi que… tan estúpida como es ella [la hermana de Dominik, Aalyah], está sosteniendo este vaso rojo justo frente a mí. Simplemente lo puso ahí. Estás pidiendo que algo pase, que yo lo golpee o… al principio lo tomé. Originalmente quería tomar un sorbo de agua. Lo miro y me doy cuenta de que no había mucho en él. Pensé, ‘Vamos a tirarlo en su cara. No es como si fuera a saltar sobre la barrera,’ y si por alguna razón ella lo hiciera y me pusiera las manos encima, eso sería agresión. La habría golpeado de vuelta. O la seguridad la habría derribado. Tenía que ser controlada.»

