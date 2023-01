A Dax Harwood no le agradaba Sami Zayn

Sami Zayn ha sido parte de la WWE durante casi una década y ha logrado convertirse en una de las Superestrellas más queridas en la compañía, y evidentemente es una de las más relevantes en la actualidad, gracias a su historia con Roman Reigns y The Bloodline, misma que dio un gran vuelco en el reciente Royal Rumble.

► Dax Harwood y Sami Zayn son buenos amigos

Un ex WWE, Dax Harwood, trabajó con Sami Zayn durante su estancia en la compañía de Vince McMahon y en el reciente podcast FTR con Dax, el ex Campeón en Parejas habló sobre su tiempo trabajando con el ex Uce Honorario, confesando que al principio no le agradaba, pero eventualmente le terminó cogiendo aprecio, una vez que tuvieron la oportunidad de hablar más tiempo.

“Sin pedir disculpas, Sami es muy detallista. Es un fanático de las cosas que hace. Es lo mismo que yo, solo que es menos abrasivo que yo. A veces puede obtener una reputación por eso, porque algunas personas dicen: ‘Oh, eso no es tan importante. No pienses en eso’, pero para él es importante. Entonces, en su mente, siempre podría haber estado allí, y creo que también”.

Sami y yo somos muy buenos amigos. Viajó con nosotros un par de veces. Es uno de mis compañeros de viaje favoritos. Sabía el impulso y la determinación que tenía desde el principio”.

No me gustó cuando lo conocí. Tuvimos nuestra prueba juntos en junio de 2012 y le conté esta historia. Ocurrieron algunos problemas. Estábamos todos juntos en un hotel y vino la policía y empezaron a llamar a nuestras puertas, a todas nuestras puertas. Él y yo abrimos la puerta casi simultáneamente al mismo tiempo. Él dijo: ‘¿Sabes dónde está este tipo?’ Le dije: ‘No, no sé dónde está este tipo. Dijo: ‘Bueno, tienes que averiguar dónde está’, y cerró la puerta. Soy como, este hijo de pu**. ¿Sabes a lo que me refiero? Como, no me dices qué hacer. No me importa si has sido campeón en Ring of Honor, o lo que seas. No me dices qué hacer. Así que tenía un mal sabor de boca.

Ah, y luego, cuando nos contrataron a los dos, salimos a almorzar con un par de personas más, y estuvimos hablando o lo que sea. Sami dijo: ‘¿Sabes quién realmente me sorprendió que los contrataran? Todo el mundo estaba como, ‘¿Quién?’ y él me miró y dijo: ‘Tú. Estoy realmente sorprendido de que te hayan contratado’, y yo estaba como, él no tiene un maldito filtro. Entonces tuvimos palabras allí, lo que sea. Pero creo que tiene un poco de reputación cuando lo conoces por primera vez, pero eso es porque es muy apasionado. Al igual que yo, le apasiona tanto”.

Creo que finalmente se le ha dado la oportunidad de hacer lo que siempre ha podido hacer. Por encima del talento está la oportunidad. Mientras tengas esa oportunidad, creas en ti mismo y tengas los talentos para hacerlo, puedes hacerlo. Si quiere ser el evento principal de WrestleMania y hacer creer a estas personas, si hay una persona en este mundo que puede hacer eso, es él”.