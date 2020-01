Mandy Rose tiene enamorado a Otis. El luchador no para de suspirar por su compañera. Esto mientras Sonya Deville está al lado de su amiga, viendo como ocurre todo, mientras intenta comenzar su propia trama amorosa con ella. Después del éxito del cuadrado amoros de Raw, ahora WWE está desarrollando una historia dentro del mismo género en SmackDown. Y también está teniendo éxito. Los momentos en que aparecen estas Superestrellas están entre lo mejor cada semana de la marca azul.

Al mismo tiempo, parece que Mandy le está gustando de más a Corey Graves, que no duda en hacer un buen comentario hacia ella cuando tiene la oportunidad. Pero la cosa va más allá. La luchadora hizo una publicación en Twitter recientemente diciendo que se está enamorando de Otis, a lo cual el comentarista respondió con un emoji que está llorando.

Quizá el también conductor del podcast After the Bell se olvida de que está saliendo con Carmella. Esto podría llevar a esta a tener una rivalidad con Rose, pero nada de eso se ha siquiera insinuado hasta ahora. Por otro lado, ella sí que no se olvida de su novio.

You poor thing.. I feel so bad for you. At this point, I wish she would just take you. https://t.co/m2LAeNLYne

— MELLA I$ MONEY (@CarmellaWWE) January 18, 2020