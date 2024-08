A Cody Rhodes se le ha propuesto entrar en política

El Campeón Indiscutible de WWE, «The American Nightmare» Cody Rhodes, revela que republicanos y demócratas lo quieren en la política de Estados Unidos. Cualquiera diría que después de retener el título ante Solo Sikoa en SummerSlam le cerraría al menos uno de los frentes abiertos que tiene pero en realidad no es así pues el samoano va a buscar una nueva oportunidad argumentando que perdió por culpa del «Tribal Chief» Roman Reigns, quien a su vez también estaría buscando recuperar el cinturón.

► ¿Cody Rhodes en política?

Ahora mismo, Cody tiene mucho entre manos en lo relativo a la lucha libre profesional, por lo que no se espera que entre en política. No obstante, no hace mucho decía que «tal vez algún día». Y en realidad las propuestas ya han comenzado, tanto del partido repúblicano como del demócrata:

«Es gracioso que esto haya surgido mucho últimamente porque, por sorprendente que parezca para la gente, vivimos en una sociedad donde tienes tu partido demócrata y tu partido republicano. Muy pocas personas caen en un rango moderado últimamente, aunque muchos de nosotros tenemos una mentalidad moderada. De hecho, me abordaron, no diré quiénes directamente, pero me abordaron personas de ambos partidos sobre la posibilidad de postularme para un cargo en Georgia. Eso es probablemente lo más que puedo decir. Fue algo que realmente me atrajo. Esto es lo que me atrae. La política es política. La política es una cosa para mí, pero la idea de que puedes tomar tu espíritu de influencia, este poco de fama que la lucha libre y el entretenimiento deportivo me dieron, para ayudar a la gente, parece el mayor regalo. No sé si es algo… dependiendo de cuánto tiempo permanezca en este juego, no quiero quedarme más tiempo del debido, pero eso es algo que se ha vuelto muy atractivo. Especialmente cuando me presentaron las posibilidades que podrían venir», dice el campeón en Gabby AF with Gabby LaSpisa.

