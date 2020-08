A Chris Jericho le gusta el nuevo apodo de Johnny Gargano

Las guerras de los miércoles por la noche entre NXT y AEW sigue adelante y Johnny Gargano dice ser el rey. Y, sorpresa, a Chris Jericho no le parece mal.

En el más reciente episodio de NXT, Johnny Gargano se clasificó para la lucha de escaleras por el Campeonato de Norteamérica que se disputará en TakeOver: XXX venciendo a Ridge Holland, a quien se considera "la próxima gran cosa" de WWE, con la ayuda de Candice LeRae. Quien ya sostuviera este título, así como el Campeonato NXT enfrentará mañana en el especial a Cameron Grimes, Bronson Reed, Damian Priest y Velveteen Dream por la coronación. Es complicado adelantar, especula, con quien va a ser el que consiga la victoria, pero cualquiera de ellos tiene sin duda lo necesario.

► Johnny Gargano, el "Rey de los Miércoles"

Ha sido un triunfo notable para Gargano pero ahora le queda uno mucho más grande por delante. No cabe duda de que sería importante para él recuperar el campeonato así como también sería duro que no lo hiciera. Por de los cinco luchadores que van a enfrentarse con escaleras de por medio es el que tiene más experiencia y ha tenido más éxito hasta hora en la marca amarilla. Y muchos no dudarían en afirmar además que también es el que tiene más talento de todos.

En espera de ver qué ocurre mañana, Gargano está en un buen momento y no duda en sacar pecho por ello. Tanto es así que, haciendo referencia a las Wednesday Night Wars que NXT tiene con AEW, en una reciente publicación en Instagram se calificó a sí mismo como "El Rey de los Miércoles". Una calificación que ha dado mucho que hablar, llamando especialmente la atención la reacción de Chris Jericho: "¡Me encanta! ¡¡Debí haber pensado en ello!!".

Gargano también se señala a sí mismo como "el héroe que NXT necesita". Más bien, actualmente es el villano de la marca amarilla. Uno de los principales rudos que tiene la misma en el momento presente y desde hace varios meses. Y lo es después de haber sido precisamente el técnico principal del programa. Podría decirse incluso que es el más grande técnico que ha pasado nunca por la marca. El hecho de que sea capaz de triunfar también mostrando su cara más malvada es una muestra del enorme talento que tiene este luchador. Un luchador que además siempre se ha mostrado en contra de abandonar el show de los miércoles.

No está claro por dónde va a ir el camino de Gargano de ahora en adelante. Si gana el Campeonato de Norteamérica NXT mañana está claro que estará reinando pero si no lo hace... Quizá inicie una rivalidad con alguno de los participantes del combate, culpándolo por haber perdido. Por otro lado, volviendo a LeRae, podría pensarse que él contará con la ventaja de tener a su esposa disponible para aparecer en cualquier momento de la lucha para facilitar su victoria.

__________________________

No te pierdas nuestra cobertura de Friday Night SmackDown, que presentará un duelo por el Campeonato Intercontinental entre AJ Styles y Jeff Hardy. Además, Shinsuke Nakamura y Cesaro exponen el Campeonato de Parejas SmackDown ante Gran Metalik y Lince Dorado, que tendrán en su esquina a Kalisto.

El día de mañana, acompáñanos para NXT TakeOver XXX, el nuevo especial de NXT. Y el domingo, la mejor cobertura y análisis de SummerSlam 2020, el evento más candente del verano.