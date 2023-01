Arianna Grace se está recuperando de una lesión para volver a la programación de NXT. Todavía no exite una fecha oficial para su retorno pero en noviembre se adelantaba que lo hará en 2023. Ella misma ya se estaba imaginando su vuelta cuatro semanas después de la cirugía. La luchadora de 27 años comenzó su aventura como Superestrella el año pasado después de haber debutado en 2020; ha trabajado en otras compañías como la NWA. Aunque de momento no ha tenido la oportunidad de mostrar demasiado en la marca amarilla.

Aún así, como no podía ser de otra forma, su padre, Santino Marella, confía mucho en el futuro de su hija, como explica en The Dave Van Auken Show.

“Dentro de dos o tres años, ella será una de las mejores en la división… [Charlotte Flair] se me acercó y me dijo: ‘Amo a tu hija, amo lo que está haciendo, la observamos’”.

“Cuando voy a AEW o Impact o WWE, todos siempre comentan sobre mi hija y cómo le está yendo y que la observan. Hay mucho enfoque en ella. Todos la están vigilando, porque todos saben de lo que es capaz, así que eso es bueno. Todo se trata de ella ahora”.

Three months since my surgery!!! Can’t wait to return!!!! #wwenxt miss you guys 💗 pic.twitter.com/3sjgcSkjJ3

— Arianna Grace (@AriannaGraceWWE) January 18, 2023