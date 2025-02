Lyra Valkyria tiene nueva rival: Dakota Kai. El 24 de febrero en Raw las dos luchadoras se enfrentarán por el Campeonato Femenino Intercontinental. La integrante de Damage CTRL se hizo con la oportunidad derrotando a Ivy Nile esta semana en la marca roja. Será la primera retadora de la monarca en más de un mes de reinado.

¿Y después? Obviando la posibilidad de que este próximo combate de pie a una rivalidad entre las dos guerreras, a Lyra le gustaría tener otra oponente enfrente en WrestleMania 41. Una que actualmente no está en activo sino recuperándose de una lesión y cuyo regreso está en el aire todavía. Eso si, la idea suena fantástica.

«Un combate que se me escapó sería enfrentarme a Asuka. Eso sería algo bastante grande. Cuando estaba a punto de debutar en Monday Night Raw, nunca olvidaré haber visto Backlash en Francia, y fue entonces cuando descubrí cuál sería mi combate de debut, que se suponía que sería contra Asuka. Desafortunadamente, ella se lesionó y terminé luchando contra Dakota Kai, lo que resultó ser bastante poético en sí mismo, ya que más adelante Dakota y yo volvimos a encontrarnos en un momento histórico importante. Pero sí, definitivamente sería un buen combate al que regresar, poder luchar contra Asuka«, comenta Valkyria en Pubity.

Hasta el momento, Asuka y Lyra Valkyria solo lucharon en una ocasión, cuando la campeona se unió a Tatum Paxley contra The Kabuki Warriors en NXT Roadblock 2024.

Sorry not sorry, see you next week @ImKingKota 😏🪶 pic.twitter.com/ZuTY1Xbi0t

— LYRA VALKYRIA (@Real_Valkyria) February 18, 2025