A AEW no le preocupan las críticas por el debut de Ronda Rousey

El pasado 15 de marzo, durante el PPV AEW Revolution 2026, vimos el debut televisivo de Ronda Rousey en AEW, luego de que hace unos meses, hiciera una aparición no televisada durante unas grabaciones, acompañando a su gran amiga, Marina Shafir.

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Pues bien, si bien en la arena todo fue felicidad y los fans quedaron en shock, en redes sociales no fue así.

Rápidamente, los fans de AEW, incluyendo al reconocido periodista Sean Ross Sapp de Fightful Select, mostraron su descontento por la llegada de Ronda Rousey a AEW, con mensajes como estos:

Completely separate of wrestling, Rousey said some horrible shit about Sandy Hook and it took 11 years to apologize. Trey Miguel apologized for his insensitive homophobic comments almost immediately. Why couldn't he be in this company again? Someone at WBD should be answering… — Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) March 16, 2026

“Completamente aparte de la lucha libre, Ronda Rousey dijo cosas horribles sobre Sandy Hook y le tomó 11 años disculparse.

«Trey Miguel se disculpó por sus comentarios homofóbicos e insensibles casi de inmediato.

«¿Por qué no podría volver a estar en esta empresa? Alguien en Warner Bros. Discovery debería dar una respuesta a eso, y hasta ahora no lo han hecho cuando he preguntado.

«Esto no que esté diciendo que Ronda Rousey no debería estar en AEW. Es decir que Trey sí debería estar.

«La gente aprende, crece y mejora, y eso no debería detenerse a ninguna edad».

Y es que, en su momento, la leyenda de las MMA tras su mítico paso por UFC, dijo que el tiroteo a la escuela Sandy Hook era falso, una operación del gobierno y que no había ocurrido.

Ante esto, según un reporte de Wrestle Votes, se ha podido saber que AEW ya esperaba una mala reacción de parte de sus fans, y que la llevaron, precisamente, para dar de qué hablar:

“La trajeron para provocar una reacción. La interacción general en las redes sociales es suficiente para AEW. Desde el punto de vista de la empresa, no hay ninguna reacción negativa a su aparición anoche. No hay ninguna queja interna de nadie que diga: ‘¿Qué hace aquí? Me está quitando el puesto’. Ese no es el ambiente”.

Además de este incidente antes mencionado, recordemos que los fans no gustan mucho de Rousey, pues tras su controversial salida de WWE en 2023, se la pasó diciendo que la lucha libre era falsa y muchas cosas más, así como también, causó el despido de Drew Gulak de WWE por un incidente que no quedó muy claro de presunta conducta inapropiada hacia ella, en donde, incluso, algunos han defendido a Gulak.