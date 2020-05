A 25 años del primer In Your House: Como recordábamos el día de ayer, hoy 14 de mayo se cumplen los cinco primeros lustros de la historia de los PPV In Your House. Fueron una serie de eventos que WWF promovió de manera un poco más económica que sus tradicionales PPV "fuertes" para competir de manera directa con WCW, e incluso con UFC.

Éste primer In Your House tuvo un costo de 14.95 USD y se celebró en el Onandaga War Memorial Center de Syracuse, NY. La idea de Vince McMahon fue que el precio más bajo atraería a los fanáticos marginales que habían renunciado a los PPVs debido al alto precio o que nuevos fanáticos experimentarían por primera vez con un evento a un costo más accesible. El razonamiento de Vince fue debido a las bajas ventas la WrestleMania de ese año, la XI, tuvo, cayendo casi un 35% en comparación al año pasado.

Las primeras ediciones de éste nuevo PPV simplemente se llamaron In Your House y fueron bimestrales por todo lo que quedaba de 1995. La duración de estos eventos, y para diferenciarlos de los "caros", fue de dos horas, aunque el público asistente sí disfrutaba de más de tres horas de función, pues muchos otros encuentros sucedían como "oscuros" o se guardaban para otras emisiones.

►A 25 años del primer In Your House

Así aquella noche del domingo 14 de mayo de 1995, la velada comenzó con una lucha que se televisó previo al evento (lo que hoy conocemos como el Kickoff, pero en ese tiempo era llamado WWF Free for All) entre el hoy ex monarca de ROH, PCO, en ese tiempo conocido como Jean-Pierre Lafitte y Bob Holly. Ganando el bucanero.

►El PPV

De acuerdo a Dave Meltzer, que en la edición del 22 de mayo de 1995 del Wrestling Observer Newsletter, evaluó el evento, la gran mayoría del espectáculo cumplió con la idea que se tenía, sin embargo la caída fue muy notable en los dos combates estelares. Aquí sus palabras de aquella ocasión:

"El primer 'In Your House no estaba destinado a ser un espectáculo revelador. No lo fue. No estaba destinado a apestar. No lo hizo. Se suponía que sería una entretenida hora y 40 minutos, y cumplió su propósito durante la primera hora y se vino abajo debido a la floja programación y unas malas luchas en la cima del cartel. La reacción fue en todos los ámbitos, en gran parte a mitad del camino, con los pulgares hacia arriba o hacia abajo."

►Las luchas

Bret Hart venció a Hakushi (con Shinja) (14'39") LUCHA EN DESVENTAJA: Razor Ramon venció a Jeff Jarrett y The Roadie (12'40") LUCHA CALIFICATORIA A KING OF THE RING: Mabel (con Mo) venció a Adam Bomb (1'53") CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS WWF: Owen Hart y Yokozuna (con Jim Cornette & Mr. Fuji) retuvieron al vencer a The Smoking Gunns (Bart Gunn y Billy Gunn) (5'44") Jerry Lawler venció a Bret Hart (5'09") CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO WWF: Diesel retuvo al vencer por descalificación a Sycho Sid (con Ted DiBiase) (11'29")

Además de las luchas, antes de la estelar, WWF, a través de Todd Pettengill y Stephanie Wiand, rifó una casa en Orlando, Florida, a uno de los televidentes, al cual llamaron para avisarle de su suerte. El ganador fue un jovencito de 6 años de nombre Matt Pomposelli, de Henderson, Nevada. La casa fue entregada en la emisión de RAW del 22 de mayo. Sin embargo, de acuerdo a Dave Meltzer, el niño ganador era hijo del propio Pettengill.

En la escala de estrellas de Meltzer, la lucha mejor posicionada fue la primera, entre el japones Hakushi (Jinsei Shinzaki en Michinoku Pro, FMW y ECW) y Bret Hart, la cual fue meritoria para tres estrellas y 3/4.

Por su parte, el encuentro calificatorio para el torneo King of the Ring entre Mabel y Adam Bomb, así como la lucha estelar entre Sid y Diesel sólo se hicieron acreedoras a tres cuartos de estrella, la primera por ser una lucha rápida y de trámite, y la segunda por lo predecible de la intervención de Tatanka en dicho encuentro.

►El resto de la función

Como comentábamos, Tatanka entró en la lucha estelar para intervenir a favor Sycho Sid, masacrando a Diesel y siendo descalificados por el réferi, así que para apoyar al monarca apareció Bam Bam Bigelow. Una vez que consiguió nivelar las cosas, y que el PPV terminara, tanto Tatanka como Bigelow comenzaron una serie de otras tres luchas para hacer las delicias de los presentes pues, en más de un sentido estuvieron mejores que las dos estelares del PPV, aquí los resultados:

Bam Bam Bigelow venció a Tatanka

The Undertaker (con Paul Bearer) venció a Kama (con Ted DiBiase)

LUCHA CALIFICATORIA A KING OF THE RING: British Bulldog empató con Owen Hart (con Jim Cornette) por llegar al límite de tiempo. (Está lucha se transmitió en RAW el 6 de junio).

►La historia continuó

Durante los siguientes cuatro años, WWF lanzó 27 eventos In Your House, que a partir del número 7 comenzaron a tener un complemento en el nombre. Dichos complementos, fueron la base para muchos PPV después de la era In Your House, como Unforgiven, No Way Out, Bad Blood y Judgement Day.

Aunado a esto, la franquicia In Your House dio para la producción de un videojuego con el mismo nombre: "In Your House", el cual estuvo disponible para las plataformas: PlayStation, Sega Saturn y DOS.

Durante su historia, grandes nombres se forjaron y crecieron hasta llegar al tope de sus carreras en su época final. Es por eso que resulta sumamente interesante que a 25 años del primer In Your House, Triple H, Shawn Michaels y Road Dogg hayan lanzado el aviso del regreso de dicho PPV, ahora con el formato del NXT TakeOVer, pues los tres gladiadores vivieron muchos de sus mejores momentos en dichos eventos.