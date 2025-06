Pese a todas sus polémicas por sus actitudes soberbias, racismo, insultos y homofobia, muchos fans de la lucha libre profesional todavía recuerdan con cariño y agrado a The Ultimate Warrior, uno de los personajes más icónicos en el mundo de la lucha libre profesional.

Tal vez estaba muy lejos de ser el mejor en el ring, pero su personaje, lleno de energía, dinámica, optimismo y con una presentación visual increíble, además de sus grandes músculos, lo convirtieron rápidamente en una leyenda de la lucha libre profesional.

► Así fue la última lucha de The Ultimate Warrior en Barcelona, España

Hoy, 25 de junio de 2025, se cumplen 18 años de su último combate. Ocurrió el miércoles 25 de junio de 2008, desde el mítico Pabellón Olímpico de Badalona en Barcelona, España, a tan solo 23 minutos de Barcelona, España.

El evento se llamó NWE -Sumemr Tour 2008 – Tag 3: Return Of The Warrior y fue promovido por la empresa de Turín, Italia, Nu-Wrestling Evolution, cuyo dueño para ese entonces era Roberto Indiano. Hoy en día, su nombre es New Wrestling Evolution (NEW).

Pues bien, casualidades o ironías de la vida, el destino tuvo sentido del humor. La última lucha de The Ultimate Warrior fue ante Orlando Jordan y le quitó el Campeonato Mundial de Peso Completo NWE, que inmediatamente dejó vacante.

La ironía radica en que, desde hacía al menos tres años, James Brian Hellwig había estado en el centro de la polémica porque venía diciendo cosas homofóbicas en cada entrevista o aparición que realizaba, como charlas en universidades. Y su último rival fue un luchador abiertamente bisexual.

Orlando Jordan estuvo acompañado de la bella modelo italiana Regina Salpagarova, quien había sido su valet desde hacía tiempo en NEW, y fue derrotado en 17 minutos y 07 segundos. El Máximo Guerrero, o El Último Guerrero, no luchaba desde que lo derrotó «Hollywood» Hulk Hogan en el PPV WCW Halloween Havoc 1998.

Así que su regreso al ring se dio por dos razones: la primera, quería que sus pequeñas hijas lo vieran luchar así fuera una vez en la vida. Y, la segunda, el promotor del show le dio una gran cantidad de dinero. Según RVD, unos 150 mil euros, o lo que es lo mismo, unos 300 mil dólares de la época.

The Ultimate Warrior murió el 08 de abril de 2013, a causa de un infarto. Esto, tan solo un día después de hacer su última aparición en Raw, en donde dio un discurso despidiéndose de los fans y pidiendo que mantuvieran su legado. Días antes había sido inducido al Salón de la Fama WWE, tras múltiples años alejado de WWE, peleas, batallas legales e intentos fallidos por volver. Antes de morir, pudo hacer las paces con Vince McMahon, Hulk Hogan y Jake Roberts, entre otros.