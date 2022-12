Más allá de los avatares de sus historias, el apodo de «The Wizard» resulta perfecto para Chris Jericho, pues sintetiza el secreto de su éxito: reinvención.

Durante 30 años, hemos visto muchas versiones de Jericho, sin caer en el cambio de personaje formal, dependiendo del escenario en el que haya hecho de las suyas. ¿Cuál prefieren? ¿»Lionheart»? ¿»Y2J»? «The Best in The World At What He Does»? ¿»The Painmaker»? ¿»Le Champion»?

Hoy, Jericho no ha perdido caché, siendo parte muy notoria de la segunda compañía más grande de EEUU, y aún no hay visos de que pronto tenga intención de colgar las botas.

► La comparación de Dan Lambert

Tal capacidad de metamorfosis permite que Jericho, en los últimos años, haya sido considerado candidato a mejor luchador de la historia. Y parece que Dan Lambert daría su voto al ex Campeón Mundial ROH, escuchando sus más recientes declaraciones ante los micrófonos del podcast ‘One on One’ de Sportskeeda, con una curiosa ucronía que sin duda se presta a debate.