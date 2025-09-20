92 Aniversario CMLL: Templario y Titán se llevan la Copa Independiencia

La final de la Copa Independencia se realizó en el 92 Aniversario del CMLL, donde Templario y Titán se enfrentaron a Barboza y Difunto.

Luego de la ceremonia oficial del Aniversario, que contó con la presencia de la familia Lutteroth en la Arena México, se dio paso a un duelo que generó gran expectativa: el equipo del Galeón Fantasma frente a la inédita dupla de Titán y Templario, una sociedad que hasta hace poco parecía imposible.

El público mostró su apoyo mayoritario hacia los del Galeón Fantasma, aunque sin dejar de reconocer la calidad de los ex rivales que decidieron unir fuerzas. En los primeros compases, Titán y Templario fueron superados claramente, sin lograr imponer su estilo aéreo ni su fortaleza.

Sin embargo, la reacción no tardó en llegar. Los técnicos recuperaron terreno con espectaculares vuelos suicidas que encendieron a los asistentes. Aunque los del Galeón Fantasma intentaron volver a controlar la lucha con ataques combinados, el ímpetu de los gladiadores que triunfaron en Japón fue demasiado.

Finalmente, Titán y Templario se llevaron la victoria, consolidando una alianza que sorprendió a propios y extraños y que dejó abierta la puerta a nuevas oportunidades dentro del CMLL.

► ¿Qué viene para los protagonistas?

Titán y Templario parece que pueden convertirse en una pareja de época, ambos se han entendido bastante bien y pueden consolidar la alianza. Mientras que el Galeón Fantasma sigue creciendo y seguramente serán dominantes en el futuro.