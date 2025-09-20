92 Aniversario CMLL: Místico vence a MJF y gana el Campeonato Semicompleto

Los hombres de la rivalidad que ha traspasado fronteras, Místico y MJF, finalmente se vieron las caras en un duelo de apuestas muy peculiar por el duelo fue de máscara contra campeonato, con el título Mundial de Peso Semicompleto CMLL en juego.

Por meses ambos luchadores se han atacado y retado y finalmente el 92 Aniversario del CMLL fue el lugar donde ambos luchadores se vieron las caras para dimitir sus diferencias.

La batalla entre Místico y MJF se robó reflectores en la función de Aniversario, con un duelo que desbordó dramatismo desde el inicio. El estadounidense atacó a traición al ídolo mexicano, rompiéndole la máscara y desatando la euforia del público, que no dejó de corear el nombre del enmascarado durante toda la contienda.

MJF, consolidado como el rudo perfecto, no dudó en lucirse con vuelos suicidas y castigos contundentes, incluyendo un martinete en la ceja del ring que dejó al borde de la derrota a Místico, quien apenas logró regresar antes de la cuenta de 20. El ex campeón de AEW buscó someter con una palanca estilo y más tarde intentó sentenciar con un martinete, pero el enmascarado resistió con el apoyo de la afición.

La recta final fue intensa: Místico evitó el uso del anillo de diamantes de MJF con un faul, resistió el castigo y respondió con vuelos y contrallaves espectaculares, hasta conectar un Frankensteiner desde lo alto. Finalmente, selló la victoria aplicando su clásica Mística, obligando al rudo a rendirse en el centro del ring.

► ¿Qué sigue para MJF y Místico?

No podemos saber si la rivalidad ha terminado, pues aunque Místico se quedó con la victoria, MJF busco como fuera humillaro. Sin embargo, al menos por ahora, ambos luchadores seguirán caminos separados en sus respectivas empresas.