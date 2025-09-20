92 Aniversario CMLL: Jarochita y Lluvia retienen ante Persephone y Reyna Isis

Una de las parejas más importantes del CMLL, Chicas Indomables (Lluvia y La Jarochita) pusieron en juego el Campeonato Mundial de Parejas ante una pareja que está surgiendo y dejando grandes encuentros, Persephone y Reyna Isis. Fue así que inició el 92 Aniversario del CMLL.

Las Chicas Indomables, Lluvia y La Jarochita, defendieron con éxito el Campeonato Mundial de Parejas del CMLL en una batalla que puso a prueba su resistencia frente a Persephone y Reyna Isis, dos luchadoras con experiencia internacional y consideradas favoritas para llevarse la noche.

Desde el inicio, las retadoras dominaron con rudeza y precisión. Jarochita recibió una combinación de patadas en cascada cuando estaba en los hombros de Reyna Isis, mientras que Lluvia estuvo cerca de perder tras un súplex con puente olímpico de Persephone. La intensidad creció cuando la acción se trasladó a la zona de escaleras y pantallas, donde las enmascaradas volaron con planchas espectaculares.

El momento más crítico llegó con una powerbomb de crucifijo de Persephone sobre Jarochita, que dejó al público con la respiración contenida. Sin embargo, las campeonas se repusieron y, tras encerrar a sus rivales entre las cuerdas, las castigaron con patadas para finalmente lograr toques de espaldas simultáneos: Lluvia sobre Persephone y Jarochita sobre Reyna Isis. Una defensa sufrida, pero exitosa.

► ¿Qué pasará con las protagonistas?

Las Chicas Indomables siguen siendo el equipo a vencer y seguirán esperando nuevas rivales. Por otro lado, las retadoras mostraron que son buenas como equipo y podrían crecer más.