92 Aniversario CMLL: Ángel de Oro y Niebla Roja retienen ante los Villanos

En el 92 Aniversario del CMLL, una de las parejas consolidadas de la empresa, Ángel de Oro y Niebla Roja se enfrentaron a una de las parejas que está dando mucho de qué hablar y que están apuntando para volverse estrellas del CMLL: Villano III Jr. y Hijo de Villano III.

La Arena México vibró con nostalgia desde el arranque, pues los aficionados se volcaron en apoyo a los Villanos, evocando el ambiente del Toreo en los años ochenta. En contraste, los Hermanos Chávez recibieron abucheos masivos, lo que hizo aún más electrizante la defensa del campeonato.

Los campeones comenzaron dominando, pero la balanza cambió cuando Villano III Jr. fingió una lesión en la rodilla, dando pie a que su hermano sorprendiera con un ataque a traición sobre Ángel de Oro. Minutos después, los Chávez fueron lanzados fuera del ring y castigados con espectaculares vuelos suicidas.

La respuesta de los monarcas no tardó: Ángel de Oro aplicó media rana y súplex alemán de forma simultánea, mientras Niebla Roja sometía a ambos rivales con un Gori Special y una campana. La intensidad se elevó con una ráfaga de Canadian Destroyers y moonsaults que arrancaron cuentas cercanas a tres, pero sin concretar el triunfo.

El desenlace llegó cuando, tras resistir la ofensiva aérea de los Villanos, los Chávez aseguraron la victoria con campana y mecedora combinadas, logrando así otra defensa exitosa.

► ¿Qué viene para los protagonistas?

Los Chávez siguen reinando y parece que nadie puede detenerlos. Los Villanos, por su parte, siguen creciendo y la merecen un triunfo más grande.