El 90 Aniversario del CMLL: ¿A la altura de la festividad?

El 16 de septiembre se llevará a cabo la función del 90 Aniversario del CMLL, en la que estarán en juego varias cosas, incluyendo máscaras y cabelleras.

En este evento, Templario y Dragón Rojo Jr. expondrán su incógnita, siendo uno un joven que poco a poco se ha ganado un lugar y el otro un veterano reconocido, aunque intermitente.

Por otro lado, cuatro cabelleras estarán en juego, incluyendo la de Último Guerrero, que posiblemente es la melena más cotizada dentro del CMLL. También está Averno, un hombre con experiencia que nunca ha perdido la cabellera. Volador Jr., aunque ha perdido en alguna ocasión, sigue siendo una de las principales figuras de la empresa. Finalmente, Ángel de Oro, quien desde que perdió la máscara ha visto crecer su carrera y es uno de los más queridos y odiados al mismo tiempo.

Estos dos enfrentamientos, sin duda, capturan la atención de la afición, lo que ha garantizado un lleno para el 16 de septiembre en la Arena México.

► ¿Cumplirá el 90 Aniversario del CMLL con las expectativas?

Inicialmente, se anunció que las tres rivalidades firmarían para apostar en el evento más importante del CMLL, pero durante semanas estuvimos llenos de incertidumbre sobre lo que sucedería.

Finalmente, aunque hubo especulaciones sobre si sería una lucha en jaula con estos seis luchadores, se acordó que sería un duelo de máscara contra máscara y un combate de relevos con final suicida de cabelleras.

La gente quedó contenta, aunque muchos esperaban enfrentamientos individuales entre Averno y Último Guerrero, así como Volador Jr. contra Ángel de Oro.

► Templario y Dragón Rojo como lucha estelar

Hasta aquí todo va bien; sin embargo, ha habido cuestionamientos sobre si la lucha de máscaras debió ser diferente, ya que Templario es un joven en ascenso y Dragón Rojo rara vez se presenta en estelares.

Por otro lado, muchos pensaban que debido al evento número 90, finalmente podríamos ver la lucha entre Atlantis, Octagón y Fuerza Guerrera.

Sin embargo, creo que la elección fue la adecuada en este momento. Los luchadores mencionados no habrían podido ofrecer un gran espectáculo, ya que su desempeño ha disminuido en los últimos años y ya no son lo que solían ser. Aunque aún tienen habilidades, no creo que fueran suficientes para un enfrentamiento tan importante que debe estar a un alto nivel.

En cuanto al duelo estelar, pienso que fue una elección acertada, ya que los luchadores son ágiles, tienen buenos personajes y merecen una oportunidad.

Aunque había otras opciones, como Hechicero vs. Mephisto, Último Guerrero vs. Euforia o Místico contra cualquiera de los anteriores, aplaudo la decisión tomada.

► Un cartel complementario interesante

En cuanto a las luchas de respaldo, se disputarán campeonatos y trofeos. Creo que el CMLL ha aprendido en los últimos años a hacer de los eventos de Aniversario una verdadera fiesta, similar a lo que sucede en WrestleMania, Triplemanía, Wrestle Kingdom y otros eventos de empresas de lucha libre.

Durante mucho tiempo, el cartel de Aniversario solía ser como cualquier otro viernes, con luchas de relevos sin importancia con una o dos luchas de alto nivel. Sin embargo, con el paso de los años esto ha cambiado y han puesto duelos bastante interesantes en todo el cartel.

Por primera vez, se entregará el Campeonato Mundial Femenil de Parejas CMLL, además de la final de la Copa Independencia. También habrá una lucha de veteranos, un enfrentamiento de CMLL vs. ex WWE y otro de CMLL vs. NJPW.

En resumen, creo que el cartel es sólido. ¿Podría haber sido mejor? Posiblemente, pero el lleno está asegurado, lo que significa que la afición está contenta con lo que se presentará, y eso es lo importante.