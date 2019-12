9 Superestrellas que podrían abandonar WWE en 2020

Difícilmente WWE le señale el camino de salida a aquellas Superestrellas que busquen nuevos aires, pero ante la expiración de contratos nada podrá hacer. El descontento de los aquí mencionados, cada uno desde su respectiva situación, hace que una hipotética marcha no sea tan inesperada. Estas son las Superestrellas que podrían irse de WWE en 2020.

¿A qué Superestrellas se les termina el contrato en 2020, en qué mes y cuáles piensan seriamente en no renovar? ¿Qué dos luchadores tienen un contrato particular, qué los ha mantenido bajo contrato por tanto tiempo y por qué eso podría cambiar el año que viene? Te revelamos la identidad de dos gladiadores mexicanos que pensarían hacer las maletas, y de una leyenda que WWE teme que vaya a AEW por su amistad con el Presidente, Tony Khan…

► Primo & Epico

Tras la reciente suspensión de Primo, la cosa se complicó. Y es que según él, no falló el test por habérsele encontrado drogas, sino por falta de comunicación, lo que lo empujó a tener que salir a limpiar su nombre públicamente. Hasta octubre rige el vínculo, con ambos luchadores sin aparecer en WWE pero sí siendo claves en la WWC de Puerto Rico, la empresa familiar. Con todo respeto, si algo mantiene a los primos en territorio estadounidense es la amistad que data desde los 70 entre los Colón y los McMahon, factor que a su vez les permite el privilegio de trabajar en ambas compañías a la vez. No obstante, sus edades y el que cada vez brillen más por su ausencia hacen que se faciliten sus partidas.

► Gran Metalik y Kalisto

31 y 33, respectivamente, son las edades de Gran Metalik y Kalisto. ¿Por qué lo subrayamos? Más que nada, debido al hecho de que de los cuatro luchadores que WWE dejó ir recientemente, todos rondan los 40 años. ¿Qué conclusión se puede entender, entonces? Que la filosofía de la compañía radica en retener a todo el talento joven, de ser posible; caso, por ejemplo, de Mike Kanellis, de 34 años, a quien, en cambio, no se le concedió su pedido de salida. Los enmascarados tienen contrato hasta junio, y de los dos, pareciera que Metalik no ve la hora de hacer las maletas, como reconoció en un tweet de octubre de 2018.

I miss you máscara dorada — Gran Metalik (@WWEGranMetalik) October 13, 2018

► Ric Flair

No será estrictamente una Superestrella, pero no por eso lo excluiremos. Porque su vigente acuerdo de leyenda expira durante estos días y sí, cualquiera diría que no habría inconveniente en una renovación… de no ser por un pequeño detalle. Durante este 2019, el Hall of Famer tuvo algunos roces con su empleadora debido a los derechos legales del término “The Man”, aquel con el que se lo identificó en su tiempo, y que hoy se utiliza con Becky Lynch. Probablemente, WWE no quiera perderlo por miedo a un salto a AEW, empresa presidida por un amigo suyo, Tony Khan, a quien invitó a su última boda.

► The Hardy Boyz

Hasta marzo de 2020 los Hardy Boyz estarán ligados legalmente a WWE. La pregunta es, ¿continuarán los hermanos? No es fácil de responder, principalmente a raíz del complejo presente de ambos.

Por un lado, Jeff, que tras su más reciente incidente vial de hace unos meses en el que fue detenido por conducir en pésimo estado, que además habría ocurrido después de una pelea física con su esposa, no ha sido visto en televisión. Según el Wrestling Observer, WWE tiene una cláusula en la que decidirá, si así lo quiere, mantener a los Hardy por un año extra. El medio cree que a pesar de todo, optarán por la continuidad del ex Campeón de WWE.

El que pide a gritos dejar la empresa es Matt. El mayor ha estado muy activo en sus redes sociales expresando frustración por no ser usado, dando claros indicios de un adiós. Su esposa, Reby Sky, no calló nada, como es costumbre:

Repaid your debt but they’ll still rub it in your face every chance they get 🙃 that’s ok, we don’t pretend the less than perfect shit never happened here ☕️ https://t.co/CoFcu4BeSu — Reby Hardy (@RebyHardy) December 10, 2019

«Pagaste tu deuda pero aún así ellos siguen frotándotelo en la cara cada vez que pueden. Da igual, de todos modos no pretendemos que no pasa nada fuera de lo ordinario en este lugar».

► MENCIONES ESPECIALES

► Brock Lesnar y Rey Mysterio

Dos pesos pesados cuyos contratos finiquitan en el próximo año. Un Rey Mysterio que tendrá vía libre para tomar otro camino en septiembre, aunque si tuviésemos que especular, uno creería que no tendría motivo por el que hacerlo. Analizándolo detenidamente, probablemente recibiese un mejor manejo en otro lugar, pero él ha admitido que su gran objetivo es poder compartir el cuadrilátero con su hijo Dominick en WWE, y 2020 parece ser el escenario. ¿Será suficiente para convencerlo?

Mientras tanto, Brock Lesnar marca un caso muy especial. Siendo el mejor pago de la empresa, el Campeón de WWE no pierde oportunidad de amenazar con no renovar en cada ocasión que termina su acuerdo, sacando todo el jugo económico posible. Con 42 años, lo más probable es que piense en continuar en actividad por un tiempo más luego de marzo. Sin embargo, sus jugadas son movidas de ajedrez, y veremos si el año que viene será o no la excepción.

► The Revival

Los Revival y su posible salida ha sido un tema instalado desde hace al menos un año. Pues según informaciones, Scott Dawson y Dash Wilder pidieron abandonar el barco a comienzos de 2019, sin éxito. Para su fortuna, esas frustraciones les trajeron más protagonismo en TV, pero aún así, no estarían satisfechos con su trato. De ahí que hasta día de hoy no hayan aceptado ofertas para seguir en WWE, teniendo contrato hasta abril.

Dave Meltzer reportó hace unos días:

“Los planes pasan por convertir a The Revival en personajes de comedia. Hay opiniones encontradas acerca de esto, por obvias razones, y todavía podría darse marcha atrás a la idea. Pero el hecho de que Wilder se cayera durante su entrada al ring se supone que fue el detonante. A The Revival sólo les quedan unos pocos meses en sus contratos, y no han querido un nuevo acuerdo, después de intentar conseguir la rescisión meses atrás”.

